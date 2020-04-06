上海掛「史上最大海報」歡迎醫護回家

來自台灣台北市的手指舞達人，近年來在抖音上發表手指舞視頻超過200條，是抖音上的網紅，擁有粉絲達13.3萬。他就是台灣時尚青年陸寬。最近，他用了5天時間創作了「歌兮舞兮三月三」手指舞，希望以手指舞這種年輕人喜愛的方式，為廣西「壯族三月三」傳統節日文化的推廣盡一分力量。

2020-04-06 01:55