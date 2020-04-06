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上海掛「史上最大海報」歡迎醫護回家
上海第三批支援湖北醫療隊146名隊員，以及瑞金醫院病理科主任王朝夫教授帶隊的6名「病理小分隊」5日解除隔離。其中，31位隊員來自上海交大醫學院附屬醫院援助湖北醫療隊。為歡迎31位隊員回家，上海瑞金醫院科教樓外，懸掛了巨大海報，上書「與子同袍，攜手同歸」，「衣白袍、破樓蘭，戰病疫，救蒼生」。
澎湃新聞報導，瑞金醫院院長寧光說，這是瑞金醫院歷史上第一次掛這麼大的海報。此外，環醫院四周的道路上，也掛滿了道旗，同樣是史上第一次。
一路警車開道，騎警護送，31名隊員從隔離酒店達到瑞金醫院的歡迎儀式現場。
歡迎儀式上，上海第三批支援湖北醫療隊隊長、瑞金醫院副院長陳爾真表示，抗擊疫情是種愛國榮校的行為，也是志高存遠的體現。後方給予的支持，無論是物質上的保障，還是生活上的關愛，都給前方的戰疫者帶來了無窮的力量和勇氣。
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