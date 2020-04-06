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陸男自首酒駕求警方拘留 背後真相惹怒網友

香港01 / 朱利安
陸男酒駕求員警拘捕。圖片來源／ 微博
陸男酒駕求員警拘捕。圖片來源／ 微博

中國上海彭浦鎮派出所日前接獲一宗醉酒駕駛案件，報案的竟是當事人，涉事男子主動到派出所自首，更要求警員一定要拘留他，後來道出令一眾網民怒不可高的真相！

事發於上月31日，一輛私家車駛至上海彭浦鎮派出所，男車主一副氣定神閒地表示自己醉酒駕駛，多番請求警員立即拘留他，警員見狀也呆了幾秒，不知如何回應。男子續稱，「我只想跟老婆隔離，我實在受不了」，更問警員自己能被拘留多少天。

經了解，原來該男子只是不想湊仔，打算醉駕自首被拘留，以躲過妻子施壓。當警員着他在文件上簽字時，他還表明：「你得拘留我，不拘留我不簽。」最終在警員「答應」他後才放心簽名。

如此極力抗拒做湊仔公，有網民笑言猶如「神仙操作」、「帶娃（湊仔）把一個男人逼瘋了」，但更多人批評事主沒有責任心，只把小朋友交給妻子照顧，自己卻甚麽不做，「建議他老婆換個老公」、「孩子攤上這樣的老爸，這輩子應該挺難過」、「不想帶為什麼生」。

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文章授權轉載自《香港01》

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 自首

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