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陸男拿廠房整堆口罩擦鞋 嗆「有錢任性」引公憤

香港01 / 姜庚宇
陸男拿整堆廠房口罩擦鞋。圖片來源／ youtube
陸男拿整堆廠房口罩擦鞋。圖片來源／ youtube

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中國大陸網絡近日傳出一則短片，片中男子在生產廠房裏手持大堆口罩擦鞋，更稱自己「有錢任性」。

片段在海內外廣為傳播，連美國司法部長巴爾（William Barr）也在社交平台轉發影片，引發網民齊齊炮轟男子做法。

片段顯示，這名男子身處生產口罩的廠房內，身後有一部製口罩機械。他腳下有成堆疑似口罩的藍白色布料，他多次拿起這些物料擦鞋，之後再換腳繼續擦。男子做法引發網民批評，雖然有人指這些材料應是口罩生產過程的廢料，但許多網民仍認為男子做法不光彩、不可取，擔心會令國際市場對中國製造失去信心。

另值得一提是，影片在大陸網絡流傳後，個別網民留言稱「沒事，賣到美國就好了」，這樣的言論引發網民圍攻，直斥其「不是蠢就是壞」、「和那個口罩擦鞋的人有甚麼區別」「建議你刪除這條留言。給人造成誤會，被外國人拿來大作文章。」

官媒《人民日報》亦點評事件稱，當前口罩的缺口仍然不小，很多地方還面臨「一罩難求」的境況。生產口罩是一項極為重要的工作，生產高標準的安全口罩更是關乎救人性命、關乎疫情防控。因此，沒有人願意看到這樣的不雅畫面，口罩生產被污染、口罩品質被破壞，這不應該發生。

文章認為，即使男子用來擦鞋的是口罩廢料，亦不能被容許。在生產廠房，無論用甚麼擦鞋，都是在挑戰公共底線、挑釁公眾良知、觸碰防疫的敏感神經。

但文章也強調，「口罩擦鞋男」不代表善良的中國人民，更不代表不斷提質升級的中國製造。這只是一個少數個案，但同時敲響了警鐘，那就是愈是在關鍵時刻、緊要關頭，愈不能肆意任性、無德無行。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】美拒中國KN95口罩　內媒：涉與N95差異及品質問題

【新冠肺炎】商務部：從未管制口罩貿易　不禁止口罩及原材料出口

文章授權轉載自《香港01》

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