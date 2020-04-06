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兩岸微流行／頭盔測體溫 兩分鐘搞定百人
新冠病毒疫情席捲全球，目前，中國大陸確診已逾八萬例，美國確診人數超過卅萬，形勢嚴峻。雖然還不清楚疫情將如何影響人們的生活和工作方式，但愈來愈多人工智慧產品推出，用以因應疫情下的生活。人工智慧型頭盔就被大陸多個城市廣泛使用，兩分鐘即可篩查百餘人體溫。
「黑科技」智慧型頭盔最早是三月上旬亮相成都街頭，兩分鐘篩查上百人體溫，令人驚呼AI做著不可思議的事情。
智慧型頭盔通過固定在頭盔上的紅外線攝影鏡頭，可對前方五公尺範內的目標人物進行掃描，毫秒級反應捕捉視線範圍內民眾的體溫。頭盔內部的AR眼鏡，會清楚呈現掃描處的熱成像。頭盔內有一塊虛擬顯示螢幕，目標人物的體溫會呈現在佩戴者眼前。一旦有人體溫超過攝氏卅七度三，智慧型頭盔也會立刻發出語音警報，讀數字體顏色同時變紅。
除了成都，大陸許多城市也紛紛用上這款頭盔，三月中旬，九江市公安局潯陽區分局執勤警察也開始使用智慧型防控頭盔。只要戴上頭盔走在人群中，一眼掃過，即可完成對前方五公尺範圍內所有目標人員的掃描，若發現發燒民眾，頭盔立刻出現警告。
據了解，智慧型頭盔二分鐘內最多可以完成百餘人的體溫篩查和記錄，相較於傳統的手持額溫槍，一個個量體溫，工作效率獲得大幅提升，也可避免待檢測人員集中擁堵，降低人群密集的感染風險。目前，大陸南京、上海、天津等地，都已開始使用。
此外、智慧型頭盔也將被運用到各項工作中，諸如人臉識別、證件識別等，可充分發揮其人工智慧的多種功能。
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