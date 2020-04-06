雙元育才 上海首屆殯葬科開課

上海市民政局與上海開放大學聯合舉辦的首屆殯葬行業學歷教育本科開課儀式4日在上海開放大學舉行。受新冠肺炎疫情影響，首屆三個班級85名學生和全市1000多名殯葬行業的員工在線收看了開課儀式。

中新社報導，殯葬是一個古老行為，目前中國大陸殯葬行業人才需求量大，且民眾喪葬觀念不斷更新，「互聯網+殯葬」等殯葬業新業態層出不窮，對從業人員的要求愈來愈高。長期以來，殯葬行業的人才培養沒有得到足够重視，大陸官方公布的專業目錄中，殯葬行業人才培養的最高層次是大專，大陸僅有民政系統的五所高職院校培養殯葬行業從業人員，缺乏結合崗位需求更高學歷層次的培養。

基於這樣現實，上海市民政局和上海開放大學商定建設一個專業模塊，包含殯葬服務情感的連接和割捨、家族文化的傳承、生命教育等三個社會性功能，在上海開放大學社會工作專業中設置生命教育課程組，結合殯葬行業需求，新開設殯葬社會學、生命哲學與生命教育、壓力管理、哀傷輔導與殯葬禮儀等4門特設選修課。

上海開放大學校長袁雯表示，殯葬本科班採用「雙元制」人才培養模式。「一元」是上海開大為該專業提供通識課程和基礎課程的教學，「一元」是上海的殯葬行業提供貼近崗位需求的專業課程資源，並依託行業和殯葬單位組織學生開展實踐教學。

經過兩年半的在職學習並通過總計20多門課程的考核，畢業生將獲得本科學歷證書，符合條件並通過論文答辯的，還可以獲得上海開大頒發的法學學士學位。

上海市民政局副局長曾群指出，上海舉辦首個社會工作（生命教育）專升本專業開課儀式，具特殊意義。殯葬行業要通過更先進的技術支撐、更高的學歷層次、更專業的社會服務，推動上海殯葬管理服務的轉型升級。