發現最古老沙雞化石 距今600萬年前

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所5日披露，該所科學家團隊在臨夏盆地中新世晚期地層發現一件距今約600萬至900萬年的沙雞化石，是目前已知亞洲最古老、保存最完整、且具有關聯骨骼的沙雞化石，為瞭解當今中國沙雞特別是西藏地區沙雞的演化、青藏特有的高原生態系統及特有物種提供了關鍵證據。

中新社報導，這一重要發現及研究由中科院古脊椎所研究人員李志恒、托馬斯·斯迪德海姆（Thomas Stidham）、鄧濤、周忠和共同完成，論文近日已獲國際學術期刊「生態學與進化前沿」在線發表。

研究者將最新發現的沙雞化石命名為乾旱臨夏鳥，意為「一種來自臨夏地區且生活在乾旱環境下的鳥類」。科學家介紹，沙雞為沙雞目鳥類的統稱，包括16個現生物種，儘管其名字聽起來與雞關係緊密，但事實卻與鴿類互為姐妹群，生活在歐洲、亞洲和非洲最乾燥和最乾旱的地區。

乾旱臨夏鳥生存的年代距今約600萬至900萬年，當時青藏高原海拔持續快速上升，季風氣候加強，中亞的內陸地區氣候持續走向乾旱。乾旱臨夏鳥化石發現於海拔2000公尺以上，這一海拔高度顯然遠遠超過除目前仍生活在青藏高原的西藏毛腿沙雞以外的所有種類的沙雞。鑒於現生沙雞對乾旱環境的適應，研究者據此推測乾旱臨夏鳥可能在數百萬年前就已經快速適應乾旱且山巒叠嶂的青藏高原的東北緣。

值得一提的是，儘管青藏高原海拔高，氣候乾旱，但該地區的其他化石顯示中新世當時的生態系統卻十分多樣。科學家描繪說：「如果走在位於六、七百萬年前的青藏高原邊緣，看起來或許就像是一部關於記錄非洲稀樹草原野生動物面貌的紀錄片，地平線上，鬣狗、大象、犀牛、豬、羚羊、馬、鴕鳥、禿鷲、獵鷹這些耳熟能詳動物的遠古親戚隨處可見，當然包括臨夏鳥的身影」。

青藏高原 化石 非洲

延伸閱讀

恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估

雲南旱災115座水庫乾涸 逾百萬人飲水困難

左鎮化石園區清明4天兒童免費 啟動室內500人暫緩入場

泰國、越南遇乾旱+民眾搶購 國際米價一飛沖天

相關新聞

清明搶出遊 黃山擠爆急封門

大陸疫情趨緩，不少民眾放下戒心趁清明假期外出旅遊，許多景區又出現人山人海景象，不利防疫。安徽黃山風景區因對安徽民眾免費開放，遊客連兩天擠爆景區，上午十點前就達園區最大客流上限，景區管理委員會兩天內急發四個通告，緊急關閉園區。

兩岸微流行／頭盔測體溫 兩分鐘搞定百人

新冠病毒疫情席捲全球，目前，中國大陸確診已逾八萬例，美國確診人數超過卅萬，形勢嚴峻。雖然還不清楚疫情將如何影響人們的生活和工作方式，但愈來愈多人工智慧產品推出，用以因應疫情下的生活。人工智慧型頭盔就被大陸多個城市廣泛使用，兩分鐘即可篩查百餘人體溫。

台灣網紅陸寬 推廣壯族節日

來自台灣台北市的手指舞達人，近年來在抖音上發表手指舞視頻超過200條，是抖音上的網紅，擁有粉絲達13.3萬。他就是台灣時尚青年陸寬。最近，他用了5天時間創作了「歌兮舞兮三月三」手指舞，希望以手指舞這種年輕人喜愛的方式，為廣西「壯族三月三」傳統節日文化的推廣盡一分力量。

發現最古老沙雞化石 距今600萬年前

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所5日披露，該所科學家團隊在臨夏盆地中新世晚期地層發現一件距今約600萬至900萬年的沙雞化石，是目前已知亞洲最古老、保存最完整、且具有關聯骨骼的沙雞化石，為瞭解當今中國沙雞特別是西藏地區沙雞的演化、青藏特有的高原生態系統及特有物種提供了關鍵證據。

雙元育才 上海首屆殯葬科開課

上海市民政局與上海開放大學聯合舉辦的首屆殯葬行業學歷教育本科開課儀式4日在上海開放大學舉行。受新冠肺炎疫情影響，首屆三個班級85名學生和全市1000多名殯葬行業的員工在線收看了開課儀式。

疫情下成搶手人才 大陸口罩機調試員薪資暴增

新冠肺炎疫情之下，有些人逆勢成為搶手人才。中國的口罩機調試員近來異常忙碌，一晚只睡4個小時，月薪也從過去的人民幣1萬元（...

5國軍機同日飛抵上海自提防疫物資 英國運回一整機

隨著各國防疫物資不足，中國成為各國採購防疫物資的首選地。為快速運回物資，包含阿爾及利亞、俄羅斯等國家出動空軍包機飛赴中國自提，光是4日一天就有五架外國軍機降落上海浦東國際機場。

官方稱補助 調查：中國僅2%醫護收入高於平常

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）讓中國前線醫護疲於奔命，官方雖多次表示將給予補貼，但有許多醫護人員...

轉發武漢家屬排隊領骨灰照 大陸律師遭警告處分

武漢此前開放民眾領取家屬骨灰，網路上流傳大批武漢民眾在殯儀館前排等骨灰的照片。不過，大陸一名女律師因轉發圖文而遭到處分，...

湖北省委書記慰問李文亮家屬 稱要把烈士形象維護好

湖北省委書記應勇與武漢市委書記王忠林今日慰問被評為新冠肺炎烈士的李文亮、劉智明與吳湧的家屬。在探望李文亮家屬時，應勇表示...

貓狗待宰、兔子剝皮、市場人擠人...英媒：中國野味市場回來了

新冠肺炎疫情大爆發後，武漢的華南海鮮市場販賣的野味曾被指病毒源頭，官方在2月24日全面禁止非法野生動物交易。隨著疫情逐漸趨緩，多個城市陸續解封，每日郵報報導桂林野味市場重開，市場內貓狗同籠，有兔子被殺剝皮待售，報導指情況與武漢爆發疫情前相近。

2026年製造…深圳驚見「未來口罩」

深圳市政府統一收儲，向市民免費發放、免費郵寄的防疫口罩，遭市民舉報拿到了「2026年」製造的「未來口罩」，市民質疑政府口罩存在品質問題，深圳市場監管局因此全面回收。

熱門新聞

巨輪直撲波灣搶油去！ 中國大陸三管齊下危機入市

不滿稱「武漢肺炎」 中國遊戲商封禁台灣玩家10年

虛報百億營收 中國瑞幸董座：難辭其咎挽回損失

5國軍機同日飛抵上海自提防疫物資 英國運回一整機

疫情下成搶手人才 大陸口罩機調試員薪資暴增

中國官方追悼烈士 網友：沒有追責就沒有意義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。