發現最古老沙雞化石 距今600萬年前

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所5日披露，該所科學家團隊在臨夏盆地中新世晚期地層發現一件距今約600萬至900萬年的沙雞化石，是目前已知亞洲最古老、保存最完整、且具有關聯骨骼的沙雞化石，為瞭解當今中國沙雞特別是西藏地區沙雞的演化、青藏特有的高原生態系統及特有物種提供了關鍵證據。

中新社報導，這一重要發現及研究由中科院古脊椎所研究人員李志恒、托馬斯·斯迪德海姆（Thomas Stidham）、鄧濤、周忠和共同完成，論文近日已獲國際學術期刊「生態學與進化前沿」在線發表。

研究者將最新發現的沙雞化石命名為乾旱臨夏鳥，意為「一種來自臨夏地區且生活在乾旱環境下的鳥類」。科學家介紹，沙雞為沙雞目鳥類的統稱，包括16個現生物種，儘管其名字聽起來與雞關係緊密，但事實卻與鴿類互為姐妹群，生活在歐洲、亞洲和非洲最乾燥和最乾旱的地區。

乾旱臨夏鳥生存的年代距今約600萬至900萬年，當時青藏高原海拔持續快速上升，季風氣候加強，中亞的內陸地區氣候持續走向乾旱。乾旱臨夏鳥化石發現於海拔2000公尺以上，這一海拔高度顯然遠遠超過除目前仍生活在青藏高原的西藏毛腿沙雞以外的所有種類的沙雞。鑒於現生沙雞對乾旱環境的適應，研究者據此推測乾旱臨夏鳥可能在數百萬年前就已經快速適應乾旱且山巒叠嶂的青藏高原的東北緣。

值得一提的是，儘管青藏高原海拔高，氣候乾旱，但該地區的其他化石顯示中新世當時的生態系統卻十分多樣。科學家描繪說：「如果走在位於六、七百萬年前的青藏高原邊緣，看起來或許就像是一部關於記錄非洲稀樹草原野生動物面貌的紀錄片，地平線上，鬣狗、大象、犀牛、豬、羚羊、馬、鴕鳥、禿鷲、獵鷹這些耳熟能詳動物的遠古親戚隨處可見，當然包括臨夏鳥的身影」。