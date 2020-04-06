台灣網紅陸寬 推廣壯族節日

來自台灣台北市的手指舞達人，近年來在抖音上發表手指舞視頻超過200條，是抖音上的網紅，擁有粉絲達13.3萬。他就是台灣時尚青年陸寬。最近，他用了5天時間創作了「歌兮舞兮三月三」手指舞，希望以手指舞這種年輕人喜愛的方式，為廣西「壯族三月三」傳統節日文化的推廣盡一分力量。

中新社報導，陸寬沒有到過廣西，他十分嚮往「桂林山水甲天下」的美麗風光及豐富多彩的少數民族文化。陸寬的母親是台灣媒體人，經常來往於桂台之間，陸寬對廣西的瞭解，源於母親的介紹及新聞媒體的推介。今年因受疫情影響，「壯族三月三」系列活動改在線上舉辦。他在線上感覺活動形式新穎，也有了創作「歌兮舞兮三月三」手指舞的靈感。

在陸寬創作的「歌兮舞兮三月三」手指舞中，配樂用的是廣西「壯族三月三」活動的主題曲「廣西尼的呀」，整部作品主要展現廣西山川秀美特質，在半分鐘的視頻裡通過8組手勢及16幅圖片，以虛實結合、動靜交替的表現手法，營造廣西秀美山水和民族文化豐富多彩的感受。

陸寬介紹，手勢中包含了五色糯米飯、綉球、山歌、竹竿舞、桂林山水等廣西元素，開頭和結尾抱拳動作既表達了向廣西「壯族三月三」活動致敬的意涵，也包含誠邀天下賓客暢遊廣西、共享美景的意思。

陸寬去年畢業於台灣中華科技大學計算機專業，曾參加過台灣選秀節目。疫情發生後，曾創作了「武漢加油」的手指舞，視頻發出後獲成千上萬的點擊和點讚。

「據我瞭解，目前大陸的計算機專業畢業生很受企業歡迎。我在抖音上發表的各種作品，能獲得那麼高的點擊量，給了我到大陸創業就業的信心，疫情結束後，如果有機會，我想到廣西走走，瞭解那裡的創業就業環境，如果能找到機會，我願意嘗試在那裡創業就業。」陸寬說。