5國軍機同日飛抵上海自提防疫物資 英國運回一整機

隨著各國防疫物資不足，中國成為各國採購防疫物資的首選地。為快速運回物資，包含阿爾及利亞、俄羅斯等國家出動空軍包機飛赴中國自提，光是4日一天就有五架外國軍機降落上海浦東國際機場。

央視新聞報導，阿爾及利亞空軍兩架伊爾76重型運輸機3日從俄羅斯喀山機場起飛，4日先後降落浦東機場。兩架包機將裝載包括口罩在內的大量防疫物資，計畫於4日相繼返回喀山機場。

3日晚和4日凌晨，俄羅斯空軍包機兩架伊爾76重型運輸機也相繼從俄羅斯新西伯利亞機場起飛赴浦東機場，也將自提口罩等大量防疫物資，也計畫於4日返回俄羅斯新西伯利亞機場。第三架俄羅斯空軍包機安-124，則於4日13時40分從新西伯利亞機場起飛。

此外，英國外交大臣和英國駐華使館在3日和4日分別透過國際社交媒體發布，英國維珍航空公司剛從中國運回一整飛機的防護物資，其中包括300台呼吸機、3300萬個口罩、100萬雙醫療防護手套等。

法國衛生部長維蘭也在受訪時表示，法國已經從中國訂購了接近20億個口罩，而且還在繼續增加訂單。

中國駐希臘大使章啟月接受訪時表示，希臘是中國的友好國家和戰略合作夥伴；希臘疫情越來越嚴重時，中國在短短八天內就組織了對希臘的政府援助，並協助買物資。

另據香港01報導，山東省的聯合工作組率領15名成員於3月28日抵達倫敦，協助英國抗疫。不過，英國民眾得知團隊的到訪，紛紛在網路留言指責，「中國人不值得信任」、「別來散播病毒」、「行李箱肯定裝著蝙蝠、老鼠」等言論引起爭議。

針對英國民眾的指責，許多中國網民亦紛紛留言斥，「援助換來的是謾罵聲一片，太令人氣憤」、「幫助他們就是與虎謀皮」、「太讓人心寒！別幫了」等言論回擊。