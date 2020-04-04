疫情緩拚經濟 中國城市公車地鐵計程車全數復駛
在武漢肺炎疫情趨緩及官方政策下，中國交通運輸部今天宣布，全國所有地級以上城市及縣級市的地面公共交通，包括市內公車、公路客運、地鐵、計程車、網約車等交通工具已於3日恢復營運。
新華社報導，中國交通運輸部有關負責人表示，先前已多次印發通知，指導各地主管部門，根據轄區內低、中、高風險的縣級行政區名單，落實分區分級管控要求，有序恢復公路客運、城市公共交通（含軌道交通）和出租汽車（含網約車）等運輸服務。
根據報導，到4月3日，疫情期間部分城市暫停的地面公共交通和軌道交通服務，已全部恢復營運。
在此之前不久，中國41個城市中的地鐵等軌道交通系統，已全部恢復營運。
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