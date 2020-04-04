2026年製造…深圳驚見「未來口罩」

深圳市政府統一收儲，向市民免費發放、免費郵寄的防疫口罩，遭市民舉報拿到了「2026年」製造的「未來口罩」，市民質疑政府口罩存在品質問題，深圳市場監管局因此全面回收。

深圳市市場監管局透過官方微博發布通報，出問題的是深圳南玻醫療科技生產的一次性使用醫用口罩，該批口罩生產日期實際為2020年3月19日，本應標為「2020．3．19」，但生產線工人將產品合格證蓋錯為2026年。

另據《一本財經》報導，現在中國最火紅的產業就是製造口罩，疫情爆發後，口罩業激增上百萬工作人口，截至3月18日，目前已有4萬7000間公司生產口罩，其中8905間是新加入這個產業鍊，江蘇、浙江和廣東為新增數最多的三個省份。這些口罩不僅品質良莠不齊，待需求量減少之後產量過剩，也是可預見的危機。

報導指出，2月底開始有投機份子、仲介投入市場，網路上甚至出現「口罩機生產圖樣」；一名業者表示，一張圖紙最高甚至可以賣到人民幣5萬元，最重要的原物料熔噴不織布也從一噸2萬元被炒到55萬元。不過，許多新的工廠對生產安全、員工素質都沒有要求，造成市面上口罩品質良莠不齊。