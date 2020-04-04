貓狗待宰、兔子剝皮、市場人擠人...英媒：中國野味市場回來了

新冠肺炎疫情大爆發後，武漢的華南海鮮市場販賣的野味曾被指病毒源頭，官方在2月24日全面禁止非法野生動物交易。隨著疫情逐漸趨緩，多個城市陸續解封，每日郵報報導桂林野味市場重開，市場內貓狗同籠，有兔子被殺剝皮待售，報導指情況與武漢爆發疫情前相近。

報導指出，記者於2月27日前往桂林一個大型室內市場，發現裡面擠滿數以千計顧客，還有多個鐵籠相互堆疊，驚恐的狗和貓塞在生鏽的籠子，蝙蝠和蠍子被當作藥引出售，更可怕的是，兔子被宰後，丟在滿是鮮血、污穢及動物屍體的石地板上。有商家表示，新鮮的狗肉和貓肉是可暖身的傳統冬季菜餚。

報導另稱，另一名記者26日前往東莞一個肉類市場，發現藥商擺攤，宣傳易拉架上面印有蝙蝠、蠍子、蜥蜴等動物圖像，聲稱所售是可以合法銷售的「傳統補藥」，在當地是十分普遍的藥物，藥商還宣稱可治多種痛症。報導指，市場髒亂和疫情發生前一樣，唯一不同的是現有保安阻止民眾拍照。

報導也指出，民眾相信疫情已過，現在是歐美在大爆發，在中國現在的病例多數是境外移入，所以不用過分擔心，報導還形容，重開野味市場猶如是慶祝「戰勝病毒」之舉，當地民眾的衛生意識並沒有因這次新冠疫情而有所提高。

另據聯合新聞網「國際轉角」報導，近日許多中國本地與國際的保育團體，發現中國國家衛健委的《試行診療方針》，自2月底開始就將素有爭議的中醫藥物「痰熱清注射液」列入建議使用清單，此藥方必須使用一定比例的「熊膽粉」。

自從新冠肺炎從武漢市的華南海鮮批發市場爆發以來，中國各界都將病毒的感染矛頭指向野味市場的不當飲食文化，官方更是大張旗鼓地推動著《野生動物保育法》的嚴格修法，宣稱將全面禁止中國吃野味；但一方面禁野味、敬畏自然，另一方面卻又全力摘熊膽藥治病？往來之間對於動物的政策態度，亦引發輿論精神錯亂式的反應。