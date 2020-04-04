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清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

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中國政務、新聞網站 黑白主色悼念染疫死難者

世界日報 / 中國新聞組／上海4日電
新華網以視頻「命運與共，共克時艱」、圖文報導「別樣清明一樣情」，配合首頁顯要位置刊文「英雄走好！抗疫一線犧牲英烈群像」，向抗疫英烈致敬。 圖／截自新華網首頁
新華網以視頻「命運與共，共克時艱」、圖文報導「別樣清明一樣情」，配合首頁顯要位置刊文「英雄走好！抗疫一線犧牲英烈群像」，向抗疫英烈致敬。 圖／截自新華網首頁

清明時節，舉國誌哀。為表達對抗擊新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，國務院3日發布公告，決定4日舉行全國性哀悼活動。

澎湃新聞報導，在此期間，全國和駐外使領館下半旗誌哀，全國停止公共娛樂活動。4日上午10時起，全國人民默哀三分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

當指針剛剛步入4日零時整，全國人大網站、全國政協網站、中央人民政府網站、中央紀委國家監委網站、最高人民法院網站、最高人民檢察院網站、外交部網站、國防部網站、國家發改委網站、教育部網站等中央及各級地方政府政務門戶網站，在清明節這一天，用黑白底色為新冠肺炎疫情中逝去的民眾默哀。

新華網、人民網、央視網、中新網、光明網、中國青年網、澎湃新聞、新京報網、中國網、環球網、中華網、中國經濟網等中國主流新聞門戶網站，也都集體刷新首頁首屏，以肅穆的黑白主色向犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。

新浪、網易、騰訊、搜狐、鳳凰網、趣頭條、一點資訊、ZAKER等主流商業門戶及資訊網站也在清明節這一天，同步以黑白底色面向讀者。視角不同，維度多元，但祭奠亡者的哀思一樣真切。

新華網以視頻「命運與共，共克時艱」、圖文報導「別樣清明一樣情」，配合首頁顯要位置刊文「英雄走好！抗疫一線犧牲英烈群像」，向抗疫英烈致敬。

人民網在網頁頂端以醒目的黑底白字寫道：「深切哀悼抗擊新冠肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞。」

央視網以「堅定信心」的大幅海報，配發央視新聞3日晚最新視頻報導「習近平浙江行—堅定信心克服了危即是機」。

中新網用黑白底色配以「清明前夕，多地『代祭』服務數量增多」系列圖文稿件，細膩展現疫情之下民眾度過這個特殊清明節的多個片段。

新冠肺炎 疫情 清明節

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