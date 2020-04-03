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4歲女在家跳床鉛筆直插入頸 深入皮膚5cm幾乎插穿動脈險死

香港01 / 記者卓柏安／報導
安安鉛筆插頸的照片，可見當時情況有多危險。（微博片段截圖）
安安鉛筆插頸的照片，可見當時情況有多危險。（微博片段截圖）

新冠肺炎疫情肆虐，不少孩子停課在家瘋玩，惟務必注意安全！江蘇早前發生恐怖家居意外，4歲女童在家跳床玩耍，沒料竟把一支木鉛筆直插入頸，滿身血送院後發現，鉛筆深入皮膚5cm，距離動脈只一線之隔，極度危險，幸經診治後漸康復。

恐怖意外發生在3月23日傍晚，當時家住江蘇常州新北區的一家四口正準備吃晚飯，父母在廚房，兩姊弟則在床上跳來跳去，突然傳來一陣哭聲，爸爸一入房，驚見4歲愛女安安(化名)成身血。

「安安和弟弟都在床上玩，她大哭趴在床上，我翻過來一看，她捂着下巴，我就看見一支鉛筆插在她的頸！」，爸爸指當時嚇呆了，只見安安不停出血，即時抱着女兒衝去醫院。

為安安診治的常州市兒童醫院兒外科副主任梅毅表示，鉛筆鉛右側頸部打斜插入，在CT下看到鉛筆插進去大約5厘米左右，筆尖幾乎緊貼那裏的頸外動脈頜下動脈分支，情況危險。

梅醫生表示，頸部位置特殊，若不慎戳破動脈，會極速引發出血性休克，而大量出血亦會壓迫氣管造成窒息，後果不堪設想。

醫生指診治時需在嚴密監察下，用輕柔手法慢慢把筆尖從頸部輕輕旋轉取出，過程要非常小心，最終經兩小時後終於成功完成手術。

完成後續治療後，安安情況穩定回復精神，醫生提醒家長，兒童不時發生家居意外 ，例如吞下異物或被玩具割傷， 尤其是幼兒缺乏危險常識和自保能力，家長應避免讓他們接觸到易碎、尖銳的東西，以免發生危險。

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文章授權轉載自香港01》

新冠肺炎 疫情 福岡 新北 香港

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