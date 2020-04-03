病毒傳播高危區 香港酒吧停業14天
由於在酒吧感染武漢肺炎的個案有所上升，香港當局勒令所有酒吧今晚6時起停業14天。
另外，衛生官員公布，香港今天新增43名2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例，其中至少5例與酒吧有關；最近兩週，涉及酒吧的感染個案約有80例，而且出現二、三代傳播。
港府稍早前先是要求電影院、健身房等6類娛樂場所停業14天，之後增加卡拉OK和麻將館等，昨天又把酒吧列入禁制名單，原因是涉及酒吧的確診個案趨升，酒吧成為傳染病毒的高危區。
另外，今天新增的43名確診患者中，34人有外遊紀錄，累計確診增至845例。
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