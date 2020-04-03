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因應疫情 澳門向大學生發3300澳門幣學習用品津貼

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
澳門大三巴牌坊。圖／取自本報系資料庫
澳門大三巴牌坊。圖／取自本報系資料庫

為因應新冠肺炎疫情澳門政府決定向澳門本地大學生發放3300澳門幣（約新台幣1萬2000元）的學習用品津貼，以減輕學生課業上的負擔，創造更好就學條件。

據新華社報導，澳門行政會今日完成討論「2019／2020學年大專學生學習用品津貼」行政法規。

澳門行政會表示，為創造更好的就學條件，減輕學生購買書籍、參考資料和各類學習用品的經濟負擔，澳門特區政府制訂了該行政法規，體現對居民升讀高教課程的鼓勵，以及對大專學生的關心和重視。

法規規定，凡持有澳門特區居民身份證，並於2019/2020學年在澳門或外地修讀獲認可的高等教育機構所開辦的頒授學位或學習期不少於兩學年的高等教育課程的學生，均可獲發3300澳門元學習用品津貼。

此外，因應新冠肺炎疫情的影響，將調整可接納的在學證明文件範圍，加快審批工作，以向大專學生提供適當的支援。

除此之外，大陸明日舉行全國性哀悼活動，深切哀悼在新冠肺炎期間犧牲的烈士和病逝的患者。澳門政府也於今日下午也宣布，明日也會一同舉行哀悼活動，所有懸掛國旗或區旗的特區政府機關、立法機關和司法機關、駐外辦事處、學校、公共設施及地點等下半旗致哀，並停止公共娛樂活動，及所有具慶祝或喜慶性質的活動。

明日上午10時起，全澳門居民默哀3分鐘，以表達澳門對在疫情中犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。

澳門 新冠肺炎 疫情

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