讚揚方艙醫院 陸專家：可用於未來突發公共衛生事件

中國工程院副院長王辰在國際知名醫學期刊「柳葉刀」上撰文，詳談方艙醫院如何運轉，並認為未來若有突發公共衛生事件，方艙醫院可以被強而有力的採用，尤其適用於流行病、大規模中毒與自然災害。

據陸媒澎湃新聞報導，王辰是武漢建設方艙醫院的主要推動者。這篇文章指出，由於醫院床位短缺，武漢需要一種快速大規模的方法來隔離和治療輕度中度患者。

該文提及，大陸決定不將輕度、中度的新冠肺炎在家中隔離有四項原因。第一，家庭隔離使患者的家庭成員處於危險之中。中國早期流行病學證據顯示，半數以上的新冠肺炎患者家裡至少有一名家庭成員患有此病，所有聚集性感染中的75%-80%發生在家庭，表示家庭傳播率高。第二，患者如果在家隔離可能會有很大的心理壓力，因為他們知道，他們把自己最關心的人置於感染疾病的風險之中。

第三，家庭隔離不太可能完全有效，因為它不能被嚴格執行。病人可能會打破在家隔離的規定，外出辦事、娛樂或鍛煉。第四，在家隔離很難組織醫療護理、頻繁監測疾病進展，並及時將在家隔離的患者轉到醫院治療。

文章指，對武漢地區日益增多的新冠肺炎患者進行醫院隔離是不可行的，而家庭隔離也是不可取的。因此，中國需要一種新的方法來控制武漢的疫情。

文指指出，與其在家隔離，方艙醫院可能大大縮短了從出現嚴重症狀到被送往更高級別醫院的時間。方艙醫院具有快速建設、大規模、成本較低的特性，並且在疫情最嚴峻之時，方艙醫院隔離了成千上萬名患者，提供了醫療和護理，並完成了重要的分流功能。

王辰等人在文章中表示，早期的描述性證據表明，方艙醫院是大陸成功控制疫情的主要原因。2月18日第一家方艙醫院開始接收病人的12天後，武漢的確診病例數量穩步下降。隨著新增感染人數持續下降，中國暫停了所有方艙醫院。

文章最後說，中國已開始援助義大利、伊朗、塞爾維亞等國家，作為國際合作的一部分，中國已將方艙醫院的所有政策、管理手冊和臨床指南翻譯成疫情迅速增長的其他國家的語言。中國還向其他國家派遣了具有援建、運營方艙醫院經驗的專家，為當地政府提供諮詢服務。