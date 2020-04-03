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陸推展長期醫療險 新制調整費率

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國銀保監會本月2日公布「關於長期醫療保險產品費率調整有關問題的通知」，通過引入費率調整機制解決醫療保險發展制度障礙，傳達出鼓勵發展長期醫療保險的積極信號。

中新社報導，官方數據顯示，2019年，中國大陸醫療保險原保險保費收入2442億元人民幣，同比增長32%，高於行業總保費增速約20個百分點，占健康險總保費的34.6%。但從期限來看，絕大部分為1年期業務，長期醫療險產品較少，不能有效滿足民眾長期健康保障需求。

銀保監會此前已經發文規定險企可以在保險產品中約定對長期醫療保險產品進行費率調整，其主要目的是引導保險公司開發銷售長期醫療保險產品。

銀保監會人身險部有關官員表示，此次「通知」確定了鼓勵產品創新的原則。豐富健康保險產品，鼓勵保險公司為消費者提供保障期限較長、保障責任更加充分的醫療保險產品。回應社會關切，從制度上解決患病人群和老年人難以購買商業醫療保險的問題。

「通知」將產品定價權和費率調整權交給市場，由各公司根據醫療保險實際經營情況科學合理地確定費率調整時間和幅度。但其中規定，首次費率調整時間不早於產品上市銷售之日起滿3年，每次費率調整間隔不得短於1年。保險公司不得因單個被保險人身體狀況的差異實行差別化費率調整政策。

在堅持市場化的基礎上，銀保監會還制定了費率調整基本要求，細化保險公司不得上浮費率的「負面清單」，規範保險公司經營銷售行為，明確對違規行為的懲戒措施，強化消費者權益保護。

相關官員指出，通過引入費率調整機制，險企能在一定程度上規避醫療費用通脹風險，開發銷售長期醫療保險產品意願進一步增強。

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