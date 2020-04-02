張文宏：武漢肺炎全球疫情 4月到達高峰

中央社 / 台北2日電

中國知名傳染病學專家、上海華山醫院感染科主任張文宏今晚表示，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的全球疫情「一定會控制住」，預計4月份全球疫情形勢可能出現高點。

澎湃新聞報導，一場與英國及南非中國僑民、留學生的視訊連線今晚在上海舉行，張文宏在出席並參與連線時，作上述表示。

張文宏指出，全球疫情「一定會控制住」，4月份全球疫情形勢可能出現高點。但疫情爆發後，各國都會採取自己的做法，疫情終將會過去。在這個過程中，每個人要保護好自己。

在此之前，張文宏3月下旬接受人民網專訪時說，原本預估中國疫情可在4月份結束，全球6月份也能結束。但整個歐洲出現了不可控的情況，「疫情在今年夏天結束的概率就很低了」。

而今天稍早，中國國家疾控中心首席流行病學家曾光表示，新冠（武漢）肺炎在中國的疫情「還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲」。

曾光指出，中國對疫情第一階段防治成功，只是「階段性勝利」，現在是處於「外防輸入，內防反彈」的階段。而新冠肺炎如今已在全世界200多國傳染開來，感染人數最後可能比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）「多100倍都不止」。

中國資深傳染病學專家鍾南山1日則預估，武漢肺炎疫情應會在4月底左右「下來」。

疫情 新冠肺炎 上海

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