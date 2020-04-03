天氣多變 專家：有利西湖龍井產量提升

近期杭州多變的天氣使不少愛茶人士對西湖龍井長勢及產量表示擔憂。西湖龍井主產區杭州市西湖區多位專家表示，近期天氣不僅對春茶長勢影響不大，還一定程度上有利於產量的提升。

中新社報導，西湖區龍塢茶鎮是西湖龍井最大產區，素有「萬擔茶鄉」之稱，種植品種為以香味取勝的龍井43和群體種。因去年冬季溫度較往年偏高，今年西湖龍井開採時間較往年提早一周，龍井43於3月中旬進入開採期，群體種則在3月25日開採。

西湖龍井茶產業協會會長商建農表示，雖天氣多變，但實則對茶葉長勢及產量利大於弊。近期晴雨相間，最低氣溫也在攝氏10度上下，非常利於茶葉生長。同時，西湖龍井主要靠人工手採，近期氣溫的適當降低還可以延緩茶葉生長，採摘期亦隨之延長。按目前情況看，採摘期有可能從20天左右延長至一個月，產量也會有所增加。

杭州市西湖區農業技術推廣中心主任唐建華亦表示，對近日天氣不需太過擔心。春季適宜的溫度，配合一定的雨量，反而會延長春茶採摘期，否則溫度一下子太高，茶葉會迅速生長，反而會縮短採摘期，影響產量。

原大陸國家茶葉質量監督檢驗中心教授級高工、國家一級評茶師沈紅則提醒，可適當注意天氣情況對高檔茶葉外形的影響。

「好的西湖龍井茶需要從外形、湯色、香氣、滋味等方面綜合來看，不僅芽長於葉，香氣回甘，湯色也清澈明亮。」沈紅表示，若出現長時間降雨，鮮葉濕度較高，對茶農炒茶的要求也更高，需要看茶炒茶，適當掌控溫度，使外形內質兼顧，品質更好。