疫情過後 在線課程恐難以為繼

疫情期間，在線教育公司用免費、低價直播課，嘗試留住大規模流量。疫情過後，在線教育領域還能留住多少人？最新一期「中國新聞周刊」刊發文章指出，學生們重回線下課堂後，在線教育公司觸達下沉市場帶來的新增流量能留下多少，有待觀察。

該篇文章指出，2月初，K12領域（學前教育至高中教育）網校紛紛開始免費直播課。根據騰訊的一組統計數據，K12在線教育目標人群觸達滲透率，在疫情期間從原有的37.5％升至56.7％，還激活了20％的高意願潛在用戶。許多從未使用過在線教育課程的用戶，被首次觸達。接下來，怎麼讓他們購買付費課程，是各公司面臨的大考。

北京市老師劉燕認為，線上交流討論環節，因網絡的延遲與卡頓，師生互動效果大打折扣。浙江省金華市第一中學的一位數學老師說，線上PPT無法匹敵板書的靈活與詳盡。

一位在線教育公司老師認為，如果軟件開發得較為完善，老師能根據學生出錯的原因對症下藥。因此，教學系統的開發程度至關重要。

在線教育公司用直播課吸引流量，再用低價課從免費流量中導入有支付意願的用戶，最終，會有一批客戶購買正價長期課程，成為長期用戶。

留住流量、篩出目標客戶，需要瞭解：用戶所在的城市、消費水平、教育理念等，一個月下來，絕大多數流量的用戶畫像已很清晰—三四五線城市的下沉市場用戶；用戶需要什麼價位、什麼質量的服務。平均成績40分左右的學生，往往需要一對一服務，而下沉市場有很多類似成績的學生需要普惠教育資源。北塔資本投資總監李逸飛認為，這是接下來在線教育新的流量之所在。

有業內評論分析，疫情期間免費網絡課程的大量發放讓線下用戶缺少從「互聯網本該免費」到「互聯網亦應付費」的平滑過渡，讓疫情結束後恢復正價的網絡課程用戶接受度不容樂觀。

從事教育產業數據分析研究的黑板洞察指出，考慮到師資、場地、架設服務器、後期處理、後期維護等問題，若沒有雄厚的資金支持，免費課程投放恐怕難以為繼。