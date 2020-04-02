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「吹哨者」李文亮等14人被評為烈士 微博湧入大量留言

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸新冠肺炎吹哨者、前武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。圖／取自美聯社
大陸新冠肺炎吹哨者、前武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。圖／取自美聯社

大陸新冠肺炎吹哨者、前武漢市中心醫院眼科醫生李文亮等14人今日被湖北省評定為新冠肺炎疫情烈士。消息一出，李文亮的微博再度湧入大量網民留言，一派網友認為，李文亮被評為烈士算是給一個交代，另一派則認為，烈士的名號無用，只希望吹哨人能還活著。

據陸媒央視新聞報導，湖北省今日評定14名在新冠肺炎疫情防控當中犧牲的人員為烈士，包含王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍等人。

報導指出，「他們不顧個人安危，逆行出征，敢於擔當，無私奉獻，用生命踐行為人民服務的初心使命」。14名烈士中，有人是醫生、有人是公安幹警，也有人是社區工作者。

一時間李文亮的微博再度湧入大批網民緬懷，紛紛向李文亮致敬。有網友在這面被稱為「哭牆」的李文亮微博上留言，「現在國內疫情已經快結束啦，告訴您這個好消息」、「致敬烈士李文亮，永垂不朽」等流言。

也有網民留言，「你被評為烈士了，說明政府正在撥亂反正。但我說什麼稱號也不能抵不了你受到的怨屈，不能彌補他們的過失和罪責」，顯示對李文亮事件的不滿。

李文亮 新冠肺炎 疫情

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