專家：新冠肺炎疫情在中國並非尾聲 只是新階段

中國國家疾控中心首席流行病學家曾光今天表示，2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）在中國的疫情「還沒接近尾聲，只是進入了新的階段」，在全球疫情肆虐的情況下，「中國進入不了尾聲」。

曾光並指出，新冠肺炎成為「大流行」是事實，如今已在全世界200多個國家地區傳染開來，感染人數最後可能比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）「多100倍都不止」。

健康時報報導，曾光說，冠狀病毒有很多種，但引起全球關注的只有3種。第1是2003年的SARS，但當時並沒有全球大流行，主要集中於華人；第2是中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS），主要集中於中東少數國家，病死率高，但傳播率弱，患病人數較少；第3就是新冠肺炎。

根據報導，曾光預測，新冠肺炎下一步可能在一些開發中國家形成高潮，更需要聯合國、世界衛生組織（WHO）及其他國家的幫助。

曾光並針對中國的疫情指出，「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲」。

他強調，中國對疫情第一階段防治成功，只是「階段性勝利」，現在是處於「外防輸入，內防反彈」的階段。還需要跟其他國家「共同戰鬥，保護自己，幫助別人」，同時保持「早期發現、早期控制」的能力，預防「下次大流行」。

曾光說，因應新冠肺炎「已經不是一個國家的任務了」，任何一個國家的防控漏洞都會影響全球疫情。中國在「力所能及」的情況下援助一些困難國家，是非常正確的。