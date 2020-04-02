持健康綠碼被確診 中國多地對湖北人加強檢測

新冠肺炎無症狀感染者難防。中國大陸多地近日陸續通報持有「健康碼」綠碼的湖北省民眾，到當地以後卻成為確診病例。為此，深圳、甘肅等地已對來自湖北的民眾加強進行病毒核酸檢測。

湖北解封後，只要經過手機程式「健康碼」認證顯示綠碼的民眾，即可外出復工。在中央下令嚴禁對湖北返工者差別待遇後，大陸多地也明確表示，與湖北綠碼互認。

湖北日報報導，隨著離省通道解除管控，湖北民眾的返崗務工之路越來越通暢。據湖北省人社部門統計，截至3月28日，全省累計460萬人返崗就業，其中赴省外280萬人，主要流向廣東、浙江、江蘇、福建及東北等地。

但來自湖北的返工者，近日陸續傳出無症狀感染者被確診病例。深圳市今天通報新增2例無症狀感染者，其中一例就是來自湖北。在此之前，廣東佛山、惠州與甘肅蘭州也陸續通報從湖北輸入的無症狀感染者，其中也有發病轉為確診。這些病患當初均持健康綠碼入境。

為此，中國多地已升級防控措施，加強對來自湖北的入境人員進行病毒核酸檢測。甘肅上月底要求，從湖北持綠碼入境人員，若僅做過一次核酸檢測者，須進行第2次核酸檢測。

深圳衛健委1日也宣布，即日起，深圳市龍華區中心醫院受理新冠病毒核酸檢測網上預約，對象限於「14天內有湖北及境外旅居史無症狀者」，每天開放100人；羅湖醫院集團醫學檢驗實驗室為企業提供核酸檢測及上門採樣服務；協和深圳醫院（南山醫院）復工門診正式開診。

澎湃新聞報導，山東菏澤3月29日對所有湖北入境人員抵達後，立即進行健康檢查和血清抗體、核酸檢測。此外，山東泰安多地也發布類似通知。

報導引述多名湖北外出返工人員指出，湖北早期對外出返工的管理較為嚴格，需要有隔離14天的健康證明，還要單位出具復工證明，條件較為苛刻，能順利外出復工的人很少。之後，隨著政策一步步開放，個人申請填報獲得「綠碼」後，即可出行。

據中國國家衛生健康委員會通報，中國全境昨天新增無症狀感染者55例，其中境外移入17例，本土36例。目前尚在醫學觀察無症狀感染者1075例，其中，境外移入226例，本土仍有849例。

湖北衛健委通報，昨天全省新增無症狀感染者37例，尚在醫學觀察無症狀感染者仍有721人。