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醫療品頻遭各國退貨、禁進口 中設出口2關卡
購自中國的防疫醫療產品近來紛傳遭各國退貨或禁止進口，中國官方緊急發文強調，自4月1日起所有這類出口產品必須是在中國註冊的合格產品，並且符合進口國質量要求，才准予出口。
歐美各國近期向中國進口防疫物資，但傳出因質量不合格，荷蘭、西班牙、土耳其等國拒絕再進口來自中國的口罩和試劑盒等防疫物資。甚至，美國FDA也拒絕進口中國製造的KN95口罩。
中國商務部、海關總署、國家藥監局聯合下令，自4月1日起，出口新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外線體溫計的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）質量標準要求。
21世紀經濟報導引述業內人士指出，推出該項新規，易瑞生物是一個導火線。由於出口的檢測試劑等物資，國外並未明確要求企業需要提供中國國內註冊批文，企業只要拿到了歐盟CE認證，就能允許出口歐洲國家。
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