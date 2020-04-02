快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療品頻遭各國退貨、禁進口 中設出口2關卡

世界日報 / 記者賴錦宏／北京2日電

購自中國的防疫醫療產品近來紛傳遭各國退貨或禁止進口，中國官方緊急發文強調，自4月1日起所有這類出口產品必須是在中國註冊的合格產品，並且符合進口國質量要求，才准予出口。

歐美各國近期向中國進口防疫物資，但傳出因質量不合格，荷蘭、西班牙、土耳其等國拒絕再進口來自中國的口罩和試劑盒等防疫物資。甚至，美國FDA也拒絕進口中國製造的KN95口罩。

中國商務部、海關總署、國家藥監局聯合下令，自4月1日起，出口新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外線體溫計的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）質量標準要求。

21世紀經濟報導引述業內人士指出，推出該項新規，易瑞生物是一個導火線。由於出口的檢測試劑等物資，國外並未明確要求企業需要提供中國國內註冊批文，企業只要拿到了歐盟CE認證，就能允許出口歐洲國家。

口罩 海關 北京

延伸閱讀

襄助外籍學生防疫 成大上架全英語影片

菲律賓防疫趨嚴 呂宋島居民出門須戴口罩

【重磅快評】「叔姪說」惹議 壞了防疫難建立的信任感

連假衝花東旅遊有群聚風險 林佳龍：經濟還是要顧

相關新聞

留美學生指中國人「賤骨頭」與網友對罵 引發官方關注

美國留學生許可馨近日在微博針對新冠肺炎疫情、留學生回大陸隔離等事宜，批評中國人「賤骨頭」、「回國像犯人一樣」、還強調「一...

「人太多」 習近平婉拒與民同坐小船

中國疫情緩和後，各地企業展開復工措施。中國國家主席習近平1日前往浙江寧波視察，呼籲民眾要注意社交距離，不要進行過多聚集活動。

醫療品頻遭各國退貨、禁進口 中設出口2關卡

購自中國的防疫醫療產品近來紛傳遭各國退貨或禁止進口，中國官方緊急發文強調，自4月1日起所有這類出口產品必須是在中國註冊的合格產品，並且符合進口國質量要求，才准予出口。

上海老字號推出網紅青團

鎮隨著清明節的臨近，上海老字號推出的網紅青團，工人正在加緊製作，吸引了不少民眾前來排隊。（中新社）

電子執照、電子印章 上海首次實現

上海三家新設企業的代表4月1日使用手機一並下載領取了電子執照和電子印章，實現了無需領取紙質執照，也無需刻製實體印章，即可在線開展經營活動。這是上海市首次實現電子執照電子印章同步發放。

長三角一體化 江蘇公布線路圖

江蘇省政府1日舉行「『長江三角洲區域一體化發展規劃綱要』江蘇實施方案」記者會，公布長三角一體化江蘇任務書和線路圖，明確了江蘇需要落實的重點任務、重要事項、重大政策共60條。

疫情當前 清明祭掃加速觸網

清明節前祭祖掃墓是中國流傳千年的傳統習俗。在疫情防控關鍵時期，中國大陸多地祭掃加速「觸網」，預約錯峰祭掃、雲祭掃、代祭掃等成為熱詞。

廣角鏡／地鐵禁飲食、賣藝、手機擴音…

4月1日起，「城市軌道交通客運組織與服務管理辦法」施行，明文禁止地鐵裡乞討賣藝、使用電子設備時外放聲音，以及進食等行為。

規劃賽馬？ 海南：目前沒時間表

近期，有媒體稱海南省旅遊和文化廣電體育廳正在制訂「海南省賽馬運動發展規劃」，賽馬運動有望推進，相關報道引發社會廣泛關注。海南省旅遊和文化廣電體育廳1日表示，該廳日前制訂的是「海南省國家體育旅遊示範區發展規劃」，不是「海南省賽馬運動發展規劃」。

陸生野生動物 廣東全面禁吃

廣東省十三屆人大常委會第十九次會議31日表決通過修訂「廣東省野生動物保護管理條例」，條例明確禁食所有人工繁育飼養陸生野生動物。條例自2020年5月1日起施行。

戈壁又現淡水湖 敦煌生態趨好

3月底，在敦煌戈壁荒漠中再次發現3平方公里的淡水湖，加之近期陸續拍攝到野駱駝、荒漠貓等野生動物回歸家園，素有「中國旱極」之稱的甘肅敦煌近年來生態日漸趨好。

廣角鏡／大藤峽船閘 啟動試通航

廣西大藤峽水利樞紐工程船閘31日試通航啟動，預計一年後可正式通航。

熱門新聞

獨／鴻海工程師投訴在大陸隔離 不算派駐天數

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

留美學生指中國人「賤骨頭」與網友對罵 引發官方關注

美國拒絕批准進口中國KN95口罩 大陸外交部這麼說

台灣對外捐贈口罩 中國有意見

世界糧價爆漲產糧大國禁出口 大陸民眾搶購糧食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。