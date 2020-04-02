留美學生指中國人「賤骨頭」與網友對罵 引發官方關注

美國留學生許可馨近日在微博針對新冠肺炎疫情、留學生回大陸隔離等事宜，批評中國人「賤骨頭」、「回國像犯人一樣」、還強調「一點不想回國」，聲稱自己是「一靠爸媽的錢和人脈，二靠蘇州的平台和資源，個人努力不值一提」。

結果她被大批網友斥責及起底。許可馨事後公開道歉稱「愛祖國、同胞」，可是微博帳號仍被刪除。網傳，許可馨父母是蘇州市公職人員，事件引起蘇州市紀委監委高度關注。

綜合陸港媒體報導，許可馨在微博發文提及：「反正中國人就是喜歡把過苦日子當美德，怎麼那麼賤骨頭」、「反正作為留學生的我一點不想回國，不是甚麼大局為重」、「不給國家做螺絲釘，你們想給國家當奴才別拉上我」。

她還稱 :「如果我有醫生朋友在武漢一線，我會希望他們臨陣脫逃」、「不會給祖國添麻煩，以後再也不會回來了。」

許可馨的言論隨即引發大陸網友炮轟，與她隔空對罵。蘇州市紀委監委對此也高度關注，表示如有確實線索涉及到該市黨員幹部、公職人員存在違紀違法問題，將依規依紀依法進行處理。

另據中國藥科大學微博3月29日發布的消息，當天該校接到部分網友透過學校官方微博等管道，投訴「藥科大公費留學生許可馨透過微博發表有關疫情的不當言論，嚴重傷害廣大同胞的感情，造成極為惡劣的影響」等等。

該校表示，2019屆本科畢業生中確有許可馨其人，其本科畢業後自費出國留學。針對網友投訴其微博有關疫情言論，許多觀點也是學校不能理解更不能認可的，個別觀點學校堅決反對。該校將進一步核實相關情況，切實履行好學校有關責任。