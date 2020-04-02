戈壁又現淡水湖 敦煌生態趨好

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

3月底，在敦煌戈壁荒漠中再次發現3平方公里的淡水湖，加之近期陸續拍攝到野駱駝、荒漠貓等野生動物回歸家園，素有「中國旱極」之稱的甘肅敦煌近年來生態日漸趨好。

中新社報導，這處新發現的名為「艾山湖」的淡水湖是敦煌西湖國家級自然保護區管理局科研人員在進行春季調研時發現的。據航拍畫面顯示，該湖出現在西湖保護區西北方位一片地勢低窪處，湖泊東段與河道、濕地相連，西段深入戈壁雅丹之中，整個湖泊東西長超過3公里，南北最寬處約800公尺。

該局科研人員看到，艾山湖水體清澈、碧波蕩漾，湖岸周邊植被豐茂，水面和蘆葦叢中還有鸕鷀、白鷺、野鴨、鷗鳥等棲息或飛翔，已成為野生動植物的新家園。

敦煌西湖國家級自然保護區管理局總工程師孫志成表示，艾山湖是疏勒河水匯集而成的淡水湖泊，形成時間晚於2016年出現的疏勒河匯水湖哈拉諾爾，早於2017年偶現的疏勒河終端湖—哈拉齊，艾山湖是一片低窪的大沙地，過去沒有過湖泊的印跡。如今，艾山湖和哈拉諾爾、哈拉齊兩個面積較大的湖泊一樣，對保護敦煌西湖濕地、恢復生物多樣性發揮著關鍵作用。

「原來這裡沒水時，水鳥候鳥根本不見，現在鸕鷀、大白鷺等水鳥經常在這裡遷徙、繁殖。」孫志成說，2018年該局在保護區內記錄到31峰野駱駝，今年還拍到了荒漠貓等比較少見的動物，這說明通過疏勒河輸水使生態環境逐步改善。

地處甘肅、青海、新疆三省（區）交匯處的敦煌，境內多沙漠和戈壁，綠洲面積僅占土地總面積的4.5%。據科研機構研究，當地年平均降水量約39.9毫米，而蒸發量達2396.6毫米，局地年均降雨量僅有10毫米，故被稱為「中國最乾旱的地方之一」。

作為阻止庫姆塔格沙漠東移、保護敦煌、保護莫高窟的最後一道綠色屏障，敦煌西湖國家級自然保護區被視為未被沙漠吞噬的「綠色傳奇」，其近年生態恢復效果尤為顯著。

保護區 淡水 濕地

延伸閱讀

杭州炒茶王賽 32選手比拚

新冠肺炎恐害8成機隊停飛 3大優點讓沙漠被飛機塞爆

敦煌多處旅遊景點 恢復開放

誰這麼狠心下毒手 西湖文旦一園果樹葉落光

相關新聞

疫情當前 清明祭掃加速觸網

清明節前祭祖掃墓是中國流傳千年的傳統習俗。在疫情防控關鍵時期，中國大陸多地祭掃加速「觸網」，預約錯峰祭掃、雲祭掃、代祭掃等成為熱詞。

電子執照、電子印章 上海首次實現

上海三家新設企業的代表4月1日使用手機一並下載領取了電子執照和電子印章，實現了無需領取紙質執照，也無需刻製實體印章，即可在線開展經營活動。這是上海市首次實現電子執照電子印章同步發放。

上海老字號推出網紅青團

鎮隨著清明節的臨近，上海老字號推出的網紅青團，工人正在加緊製作，吸引了不少民眾前來排隊。（中新社）

長三角一體化 江蘇公布線路圖

江蘇省政府1日舉行「『長江三角洲區域一體化發展規劃綱要』江蘇實施方案」記者會，公布長三角一體化江蘇任務書和線路圖，明確了江蘇需要落實的重點任務、重要事項、重大政策共60條。

廣角鏡／地鐵禁飲食、賣藝、手機擴音…

4月1日起，「城市軌道交通客運組織與服務管理辦法」施行，明文禁止地鐵裡乞討賣藝、使用電子設備時外放聲音，以及進食等行為。

規劃賽馬？ 海南：目前沒時間表

近期，有媒體稱海南省旅遊和文化廣電體育廳正在制訂「海南省賽馬運動發展規劃」，賽馬運動有望推進，相關報道引發社會廣泛關注。海南省旅遊和文化廣電體育廳1日表示，該廳日前制訂的是「海南省國家體育旅遊示範區發展規劃」，不是「海南省賽馬運動發展規劃」。

陸生野生動物 廣東全面禁吃

廣東省十三屆人大常委會第十九次會議31日表決通過修訂「廣東省野生動物保護管理條例」，條例明確禁食所有人工繁育飼養陸生野生動物。條例自2020年5月1日起施行。

戈壁又現淡水湖 敦煌生態趨好

3月底，在敦煌戈壁荒漠中再次發現3平方公里的淡水湖，加之近期陸續拍攝到野駱駝、荒漠貓等野生動物回歸家園，素有「中國旱極」之稱的甘肅敦煌近年來生態日漸趨好。

廣角鏡／大藤峽船閘 啟動試通航

廣西大藤峽水利樞紐工程船閘31日試通航啟動，預計一年後可正式通航。

防疫為名打壓為實？ 港警被指濫用「限聚令」

新冠肺炎疫情在香港持續升溫，確診個案至4月1日累計714宗、4人病亡。但抗疫之時「反送中」餘波未了，昨日（3月31日）是「831事件」7個月，有網民發起到港鐵太子站外獻花，這是港府防疫新例「限聚令」生效後首次反送中活動。港警在現場多次引用新例截查市民，有議員質疑當局以防疫措施作政治檢控。

「中國人賤骨頭」 留學生疫論坑爹？蘇州一副局長「躺槍」

新冠肺炎肆虐歐美各國，一名曾經是中國藥科大學的一個公派至美國的留學生、微博博主「許可馨Nova-」，近日爆出在微博大罵全體中國人，「反正中國人就是喜歡把過苦日子當美德」、「怎麼那麼賤骨頭」，引發網上一片撻伐。

武漢解封在即 道路交通流量恢復至平常三成

武漢解封在即，據武漢市公安交管部門相關負責人表示，隨著新冠疫情防控形勢好轉，武漢市各類企業逐步進入復工復產階段。武漢交警...

熱門新聞

獨／鴻海工程師投訴在大陸隔離 不算派駐天數

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

「地獄廚神」不敵新冠病毒 香港3間餐廳全收攤

台灣對外捐贈口罩 中國有意見

美國拒絕批准進口中國KN95口罩 大陸外交部這麼說

淘寶買烘衣機僅用11日自燃成灰 他燒傷氣炸喊房全沒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。