戈壁又現淡水湖 敦煌生態趨好

3月底，在敦煌戈壁荒漠中再次發現3平方公里的淡水湖，加之近期陸續拍攝到野駱駝、荒漠貓等野生動物回歸家園，素有「中國旱極」之稱的甘肅敦煌近年來生態日漸趨好。

中新社報導，這處新發現的名為「艾山湖」的淡水湖是敦煌西湖國家級自然保護區管理局科研人員在進行春季調研時發現的。據航拍畫面顯示，該湖出現在西湖保護區西北方位一片地勢低窪處，湖泊東段與河道、濕地相連，西段深入戈壁雅丹之中，整個湖泊東西長超過3公里，南北最寬處約800公尺。

該局科研人員看到，艾山湖水體清澈、碧波蕩漾，湖岸周邊植被豐茂，水面和蘆葦叢中還有鸕鷀、白鷺、野鴨、鷗鳥等棲息或飛翔，已成為野生動植物的新家園。

敦煌西湖國家級自然保護區管理局總工程師孫志成表示，艾山湖是疏勒河水匯集而成的淡水湖泊，形成時間晚於2016年出現的疏勒河匯水湖哈拉諾爾，早於2017年偶現的疏勒河終端湖—哈拉齊，艾山湖是一片低窪的大沙地，過去沒有過湖泊的印跡。如今，艾山湖和哈拉諾爾、哈拉齊兩個面積較大的湖泊一樣，對保護敦煌西湖濕地、恢復生物多樣性發揮著關鍵作用。

「原來這裡沒水時，水鳥候鳥根本不見，現在鸕鷀、大白鷺等水鳥經常在這裡遷徙、繁殖。」孫志成說，2018年該局在保護區內記錄到31峰野駱駝，今年還拍到了荒漠貓等比較少見的動物，這說明通過疏勒河輸水使生態環境逐步改善。

地處甘肅、青海、新疆三省（區）交匯處的敦煌，境內多沙漠和戈壁，綠洲面積僅占土地總面積的4.5%。據科研機構研究，當地年平均降水量約39.9毫米，而蒸發量達2396.6毫米，局地年均降雨量僅有10毫米，故被稱為「中國最乾旱的地方之一」。

作為阻止庫姆塔格沙漠東移、保護敦煌、保護莫高窟的最後一道綠色屏障，敦煌西湖國家級自然保護區被視為未被沙漠吞噬的「綠色傳奇」，其近年生態恢復效果尤為顯著。