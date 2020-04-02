規劃賽馬？ 海南：目前沒時間表

近期，有媒體稱海南省旅遊和文化廣電體育廳正在制訂「海南省賽馬運動發展規劃」，賽馬運動有望推進，相關報道引發社會廣泛關注。海南省旅遊和文化廣電體育廳1日表示，該廳日前制訂的是「海南省國家體育旅遊示範區發展規劃」，不是「海南省賽馬運動發展規劃」。

新華社報導，2018年4月15日，「中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見」中明確提出，鼓勵發展賽馬運動等項目。因此，與海南賽馬消息備受關注。

海南省旅遊和文化廣電體育廳相關官員受訪時表示，目前「海南省國家體育旅遊示範區發展規劃」已經由海南省委、省政府批准，即將推出，不涉及賽馬運動內容。因為海南沒有賽馬運動的傳統和歷史，需要更加廣泛的調研和論證，再推出符合中央要求、科學、高水平的賽馬發展規劃，發展賽馬運動。目前，海南沒有賽馬運動發展規劃推出的時間表。

該名官員指出，海南的賽馬運動與「賭馬」無關。在相關規劃制訂推出後，才可能開始根據規劃要求，建設賽馬場、訓練場，成立馬術俱樂部等，有序組織各類體育賽馬賽事。

業內人士對海南發展賽馬運動充滿期待。海南省旅遊發展研究會會長王建生認為，在海南省發展賽馬運動，通過高水平的賽事與豐富多彩的衍生旅遊活動，吸引全世界的優秀賽馬選手、賽馬愛好者與旅遊者，可以促進體育和旅遊融合發展，為建設海南自貿區（港）和國際旅遊消費中心提供重要的內容支撐。