電子執照、電子印章 上海首次實現

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海三家新設企業的代表4月1日使用手機一並下載領取了電子執照和電子印章，實現了無需領取紙質執照，也無需刻製實體印章，即可在線開展經營活動。這是上海市首次實現電子執照電子印章同步發放。

中新社報導，電子執照是市場監管部門依據法律法規、按照中國大陸統一標準核發的載有市場主體登記信息的法律電子證件。電子印章是可靠電子簽名的可視化表現形式。電子執照、電子印章與紙質營業執照和實體印章具有同等法律效力。

以往，企業雖然可以在設立時直接領取電子執照，但電子印章需要等領到紙質執照和刻製實體印章後再另行申請。改革後，企業設立即自動生成電子執照和電子印章，無需申請，直接使用手機領取和使用。

如今，企業法定代表人只需使用手機，通過「隨申辦」APP或微信、支付寶電子執照小程序，就可一併下載電子執照和電子印章。使用時，只需掃一掃二維碼，就可以完成企業身分認證、營業執照出示、登記信息採集、文檔數字簽名等多種功能。

電子執照還與上海市「一網通辦」統一身分認證系統無縫對接，企業使用電子執照，即可掃碼登錄「一網通辦」，辦理各項業務。同時，電子執照和電子印章深度嵌入涉企服務高頻領域，企業可以使用電子執照和電子印章在網上辦理登記註册、年報公示、涉稅事項、「五險一金」等各類業務。

上海市市場監管局局長陳學軍表示，此番上海率先打破部門藩籬，同步發放電子執照、電子印章，有三方面的意義。一是為優化政務服務提供有力支撐；二是打破了開辦企業必須領取紙質營業執照和刻製實體印章的思維定式；三是再造電子印章在先、實體印章按電子印章刻製的刻章流程。

上海將持續拓展電子執照和電子印章應用，逐步覆蓋全部政務服務領域；同時，電子執照和電子印章還將向電子商務領域拓展。

上海 微信

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