長三角一體化 江蘇公布線路圖

江蘇省政府1日舉行「『長江三角洲區域一體化發展規劃綱要』江蘇實施方案」記者會，公布長三角一體化江蘇任務書和線路圖，明確了江蘇需要落實的重點任務、重要事項、重大政策共60條。

中新社報導，根據「江蘇實施方案」提出的分階段目標，到2035年，區域一體化發展達到較高水平，現代化經濟體系基本建成，成為最具影響力和帶動力的強勁活躍增長極。

城鄉區域深度融合發展格局基本形成，公共服務水平優質化並趨於均衡，綜合交通基礎設施全面達到世界先進水平，一體化發展體制機制更加完善。對城鄉居民收入差距、研發投入強度、5G網絡覆蓋率、跨界河流斷面水質達標率、單位GDP能耗等系列指標，均提出具體量化目標。

長三角在中國大陸區域發展整體格局中具有重要地位，面積35.91萬平方公里，江蘇占29.8%；2019年末常住人口2.27億人，江蘇占35.5%；GDP23.73兆元人民幣，江蘇占42%。江蘇是長三角一體化發展的重要力量。

江蘇省發展和改革委員會主任李侃楨說，「江蘇實施方案」共分為總體要求、區域聯動、重點任務、組織保障4個部分。

他指出，在聚焦一體化合力構建區域協調發展新格局方面，江蘇提出主動服務、支持上海發揮龍頭作用，充分集成江蘇優勢，加強與浙皖戰略協同，深化「1+3」重點功能區建設。在長三角一體化框架下加速江蘇全省域一體化發展，從強化區域聯動發展、促進城鄉融合發展、推進跨界區域共建共享3個方面，明確了9條重點任務。

李侃楨表示，在聚力高質量協同打造強勁活躍增長極方面，江蘇從建設協同創新產業體系、推進基礎設施互聯互通、強化生態環境共保聯治、加快公共服務便利共享、全面擴大對外開放合作、創新一體化發展體制機制和合力建設長三角生態綠色一體化發展示範區等7個方面，明確了51條重點任務事項。

其中，長三角生態綠色一體化發展示範區由江蘇省蘇州市吳江區、上海市青浦區、浙江省嘉善縣「兩區一縣」組成，總面積約2300平方公里，吳江區是面積最大的，約占示範區總面積的51%。