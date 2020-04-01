防疫為名打壓為實？ 港警被指濫用「限聚令」

新冠肺炎疫情在香港持續升溫，確診個案至4月1日累計714宗、4人病亡。但抗疫之時「反送中」餘波未了，昨日（3月31日）是「831事件」7個月，有網民發起到港鐵太子站外獻花，這是港府防疫新例「限聚令」生效後首次反送中活動。港警在現場多次引用新例截查市民，有議員質疑當局以防疫措施作政治檢控。

去年8月31日反送中運動期間，防暴警沖入港鐵太子站搜捕示威者期間被指無差別毆打市民，被視為標志性的警暴事件，此後每月最後一天都有市民攜同白花到太子站悼念。

港府上周根據第599章《預防及控制疾病條例》公共衛生緊急事態規例，禁止多於4人在公眾地方聚集的措拖，坊間俗稱「限聚令」，3月29日零時起暫生效14天，違例者可被票控罰款2千港元，一旦交予法庭審理最高可判罰款2萬港元及監禁6個月。

互不認識仍被指違例

綜合當地傳媒報導，港警昨日下午已出動水炮車戒備，傍晚時份陸續有市民到港鐵太子站B1出口「流水式」獻花，逗留者只有數十人，氣氛平靜。晚上約8時，防暴警拉起封鎖線圍封獻花區，多次以揚聲器表示在場人士涉違「限聚令」，要求他們散去，期間在太子道西及砵蘭街交界截查逾20人。現場人士指有警員引例截查，與不相識人士一並被警方抄下身分證號碼丶姓名及住址等個人資料，揚言之後會票控他們。

身處現場的民主黨社區主任陳堡明在社交媒體事後發文稱，他與另外4名陌生人突然被警員搜身和拍攝，警方要求他們合共5人一字排開，指控他們多於4人聚集違反法例，要票控他們，如再被截查將會拘捕帶署。陳堡明批評警方做法是「砌生豬肉」（意即砌詞誣告）：「恰巧跟不認識的人站在一起都拉？明屈（誣告），不用立23條啦？有什麼比這樣拉人更瘋狂？」

他接受《蘋果日報》訪問時表示，他當時單獨行動，與其他被截查人士互不認識，質疑警方以防疫措施作政治檢控，「如你要為衛生問題而你要檢控，可能是合理，但你將一個因為疫情產生的條例，用來做政治檢控時，是絕對不合理，亦不可原諒。當身邊所有人不認識時，何來聚集呢？」。他稱若日後收到傳票暫不打算認罪，會徵詢法律意見。警方暫未有回應事件。

林鄭：或不予警告直接罰款

「限聚令」主要由警方負責執法，特首林鄭月娥表示已加派人員在街頭巡查，未來不排除在無警告下直接向違規者發2千港元告票。

禁令有12項豁免，包括在工作場所丶婚禮丶喪禮和乘坐公共交通工具等。港府27日公布新例時，媒體關注禁令會否等同禁止舉辦公民活動，保安局局長李家超27日回應稱規管群眾聚集與游行示威是兩回事，「公眾活動游行示威是和平合法進行，今次管制群眾聚集的目標，完全是因為公共衛生風險」，強調14天的臨時措施是希望市民可以保持社交距離，「兩件事不應該混為一談」。林鄭月娥則指，措施每次不超過14日，若有需要會發出多過一次指示。

查「黃店」被指選擇性執法

除了禁止4人以上聚集，新例還管制飲食業的防疫措施，包括餐廳只能提供一半座位丶餐桌之間距離至少1.5米丶每桌不能多於4人等。

措施生效後，多家高調支持反送中的「黃店」餐廳稱被警方刻意留難。位於中環的四季常餐遭12名警員進店巡查，擾攘45分鐘後警方指座位距離只有1.1米，最終只作口頭警告，並無票控餐廳，有食客質疑警方選擇性執法。龍門冰室被警員指在店外排隊等外賣的人數多於4人，驅散人群。《立場新聞》引述光榮冰室老板Gary指，其分店跟足政府政策，但警察15分鐘巡查兩次，指收到市民投訴，並登記餐廳員工身分證，令員工受驚。

中聯辦旗下《文匯報》則指，「黃絲」在全城抗疫的重要關頭仍大搞陰謀論，將政府對所有食肆一視同仁的用餐距離限制，視為是「選擇性」對「黃店」執法，形容香港「已淪為『誰黃誰惡誰自以為正確』的可悲城市」。

醫護界：憂疫情成操控濫權藉口

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨在《立場新聞》撰文指，全球多國為防疫頒布嚴厲措施限制人民活動，在民主自由國家，無論政府施政和立法丶執法人員執行權力和法庭作出裁決都受人民監察，亦有制度制衡，但香港過去9個月「反送中」，市民集會自由的權利被剝奪，警方濫捕成風。

她認為在此背景下，「限聚令」讓警方以禁止聚集之名肆意搜查和拘捕，「警方如何以禁止聚集之名肆意搜查和拘捕，大家可拭目以待。極權政府一向善於捕捉社會動蕩之時，把一切剝削人民自由的行徑合理化，大家豈能安心疫情過後一切事情便會回復過來？」

馬仲儀在2月初疫情爆發早期曾發起醫護罷工丶要求港府封關，她在文中表示「我懼怕這次疫情和醫護團隊會成為操控濫權的藉口，被用作摧毀香港僅有的民主自由的一根稻草」，呼籲市民自律和努力防疫，「不能讓極權政府以維持社會秩序為名，隨意加強對個人和社會的掌控」。

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