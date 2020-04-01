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世界糧價爆漲產糧大國禁出口 大陸民眾搶購糧食

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
湖北，甘肅多地出現民眾搶購米麵油的情況，有人一次買十幾袋。（新浪微博照片）
湖北，甘肅多地出現民眾搶購米麵油的情況，有人一次買十幾袋。（新浪微博照片）

新冠肺炎疫情全球大流行，許多國家禁止糧食出口，有人預估中國大陸的糧油肯定要漲價或「有錢也買不到」，引發多大陸民眾爭相搶購糧油。針對搶購，大陸官方則澄清表示，糧油雜貨庫存充足，無須恐慌。

近日，湖北黃岡、宜昌、鄂州等地出現民眾搶購糧油，多家超市大米賣斷貨。據界面新聞和網易新聞報導，部分市民家中購買囤積上百斤大米。除了湖北，甘肅臨夏也出現市民搶購米麵油的情況，有人一次買十幾袋。

報導稱，近日，鄂州市率先出現民眾恐慌性搶購糧油的現象。消息傳開後，附近各個鄉鎮的民眾也開始瘋狂搶購米、麵、食用油等，以致於鄂州市華容區等地大米等糧油產品一度賣斷貨。

湖北網友在新浪微博稱，湖北的小縣城裡已經開始搶購大米了，老家附近超市米都被搶空了。報導稱，當問及搶購糧油的原因時，民眾說，因為在網路上看到消息，得知受疫情的影響，外國開始禁止糧食出口，估計國內糧油肯定要漲價，而且可能將來有錢也買不到。

為阻止民眾搶購糧油風潮，鄂州市官方微信公眾號「鄂州發布」30日 發布「緊急闢謠」 消息，強調該市的糧油庫存充足，夠全市使用三個月，呼籲民眾「千萬不要跟風搶購糧油」。

3月31日晚間8點，大陸網友在推特上發帖稱，「湖北省鄂州市，米油麵，強制關門不讓賣。這說明啥？」該網友並轉發了一段來自鄂州影音，顯示一條街道上，所有的糧油店都關門停售了。

湖北各地政府也發文闢謠提醒，呼籲不要再盲目跟風「搶米搶油」。其中，黃岡和鄂州均表示，當地糧油庫存充足，能夠滿足群眾正常需求。宜昌則提醒，夏季馬上來臨，大米麵粉容易變質，不宜購買過量，而當地庫存眾多，可供全市總人口消費近6個月。甘肅臨夏透過公眾號通報稱，當地米麵油備貨充足價格平穩，提醒民眾理性購買不要刻意囤積。

大陸國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛對官方新華社表示，中國「穀物基本自給、口糧絕對安全」，糧食供求總體寬鬆，完全能滿足人民日常消費需求，也能夠有效應對重大自然災害和突發事件的考驗。

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