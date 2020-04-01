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「中國人賤骨頭」 留學生疫論坑爹？蘇州一副局長「躺槍」

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
圖為網上流傳的許可馨圖片。 圖／取材自微博
圖為網上流傳的許可馨圖片。 圖／取材自微博

新冠肺炎肆虐歐美各國，一名曾經是中國藥科大學的一個公派至美國的留學生、微博博主「許可馨Nova-」，近日爆出在微博大罵全體中國人，「反正中國人就是喜歡把過苦日子當美德」、「怎麼那麼賤骨頭」，引發網上一片撻伐。不少網友「人肉」其身分，指她父親為「江蘇蘇州食藥監副局長許正龍」，網友酸：「坑爹」事件又出現了。

現代快報報導，中國藥科大學3月29日通過官方微博「@中國藥科大學」回應稱，學校29日接到部分網友通過學校官方微博等渠道，反映、投訴「藥科大公費留學生許可馨通過微博用戶『許可馨Nova-』發表有關疫情的不當言論，嚴重傷害了廣大同胞的感情，造成了極為惡劣的影響」等。學校對此事高度重視，立即展開核查。

中國藥科大學表示，經查，2019屆本科畢業生中確有許可馨其人，其本科畢業後自費出國留學。針對網友投訴的微博博主「許可馨Nova-」發布的有關疫情言論，許多觀點是學校不能理解更不能認可的，個別觀點學校堅決反對。學校將進一步核實相關情況，切實履行好學校有關責任。

校方在回應中說：「真誠感謝廣大網友為共同維護疫情防控良好局面，共同維護中國藥科大學海內外良好聲譽做出的努力。」

報導說，就此事聯繫了蘇州市市場監督管理局。相關工作人員證實，許正龍確是該局工作人員，職務為調研員。在機構改革前，是蘇州市食品藥品監督管理局副局長，但市食藥監局已於2019年併入市市場監管局。「許正龍局長確實有一個女兒，但不叫許可馨。」

據報導，許正龍的女兒1988年出生，2006年考入南京信息工程大學，畢業後就參加工作，沒有留學經歷，這也與許可馨的情況完全不符。

另據其他媒體指出，中國疫情高峰時，許可馨於微博說：「作為留學生的我一點不想回國，不是什麼大局為重。」她甚至還說 :「如果我有醫生朋友在武漢一線，我會希望他們臨陣脫逃」、「不會給祖國添麻煩，以後再也不會回來了」。許可馨的種種脫序言論，也引發網友撻伐。

許可馨也提到，「能走到今天，一靠爸媽的錢和人脈，二靠蘇州的平台和資源，有幸生在一個比世界上絕大多數地方都富裕的城市，至於個人努力跟這些比起來，則絲毫不值得一提。」對此，網友也紛紛對她的父母進行肉搜，挖掘出許可馨的父母背景。

許可馨發表對疫情的不當言論。 圖／取材自微博
許可馨發表對疫情的不當言論。 圖／取材自微博

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