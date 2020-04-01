武漢解封在即 道路交通流量恢復至平常三成

武漢解封在即，據武漢市公安交管部門相關負責人表示，隨著新冠疫情防控形勢好轉，武漢市各類企業逐步進入復工復產階段。武漢交警大數據統計，目前全市在途流量已恢復至正常狀態的三分之一，較疫情防控期間大幅增長。

據星島網報導，有武漢市民反映近期大量違停車輛已對其他車輛的正常出行、公交車靠站造成一定影響。因此，武漢交警籲請廣大市民，請不要將車停在影響其他車輛正常通行的重點區域，如已停放，請盡快挪移。停放車輛造成道路交通擁堵或易造成交通事故的，武漢交警將依法拖移車輛。

此外，武漢交警將根據市疫情防控指揮部的有關規定，進一步加大各類交通違法行為整治力度。同時，將密切關注小區「解封」情況，對「開放」小區周邊違法停車依法進行查處，以確保復工復產期間全市道路交通安全暢通。