男子持「健康碼」由湖北入甘肅後確診 致43人被隔離

甘肅公布1例持湖北「綠碼」（可通行的健康碼）進入蘭州確診新冠肺炎病例引發關注。3月31日，湖北省通城縣防疫指揮部相關負責人回應稱，患者胡某某在通城期間無新冠症狀，按程序申報健康「綠碼」。當地已排查出與胡某某密切接觸者49人，其中43人被隔離，經核酸檢測無異常。

據甘肅省衛健委3月29日公布，甘肅新增湖北輸入新冠肺炎確診病例1例，該病例於1月14日由蘭州去湖北老家，3月22日自駕車持湖北健康碼「綠碼」返回蘭州，3月23日到達蘭州所居屋苑門口，後被安排隔離觀察，3月29日確診為新冠肺炎。目前在省級定點醫院住院隔離治療，病情平穩。

據悉，胡某某，男，28歲，戶籍地為湖北省咸寧市通城縣石南鎮賽公村一組，近幾年一直在甘肅省蘭州市經商，居住在蘭州市七里河區。

據報患者胡某某在通城縣居住期間無新冠症狀，按程序申報健康「綠碼」。胡某某曾前往其岳父家，當地防控部門已對家人進行全面排查，目前正在集中隔離中。另外，共排查出49名與患者密切接觸者，其中36人在集中隔離點進行隔離，7人因屬於高齡老人或孕婦等特殊人群進行居家隔離，6人已外出務工，當地防控部門已向其所在地發協查函，暫未收到回函。被隔離的43名密切接觸者以及一般接觸者均已完成CT及核酸檢測，檢測結果無異常。

患者胡某某的感染渠道正在調查過程中，目前不清楚感染原因。