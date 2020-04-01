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鄂州建貨運機場 最快明年底啟用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家發改委下午表示，湖北鄂州正在建設中國第一座以貨運功能為主的機場，預計2021年底或2022年初投入運行。

新華社報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行提升「國際航空貨運能力穩定供應鏈」記者會，國家發展改革委員會基礎設施發展司一級巡視員任虹在回答提問時表示，鄂州機場功能定位是貨運樞紐和客運支線機場，按照2030年完成貨郵輸送量330萬噸規劃設計，並積極引入社會資本入注，出資建設鄂州機場航空貨運設施，這也是中國第一個社會資本、企業進入機場的項目。

任虹表示，承擔貨運機場有兩類，一類是北京、上海、廣州這類綜合性機場，另一類是以貨運功能為主的專用型機場；中國235個機場基本是綜合性機場，「以貨運功能為主的機場還是零、沒有」，處於起步階段；加快貨運功能為主的機場建設也是中國面臨的一個重要任務。

至於全貨機運輸議題，任虹透露說，中國目前只有全貨機173架，但美國的全貨機超過550架，從數量上看是非常少的；而這173架全貨機，只占中國民航運輸機隊的4.5%、占比非常小，「中國的全貨機發展僅僅處於初級階段」。

她表示，中國現有全貨機航空公司10家，與55家航空公司相比，占比也是非常小；這10家全貨機航空公司裡，國有的6家、社會資本的4家；且發展速度看，在「十三五」規劃的前幾年，總共才增加49架貨機，只占原規劃預計的40%，可見全貨機受市場的影響是非常大的。

她指出，從運輸貨物貨量看，中國客機腹艙的載貨量占整個航空貨運量的2/3，全貨機僅僅占1/3，而且在國際國內航線上的差別比較大；國際航線的客機腹艙載運量是49%，國內航線的客機腹艙占82%，全貨機在市場上所承運的航空貨物的量、也是比較小的。

任虹表示，疫情發生後，國際航線的客機航班被大幅削減、影響運力，甚至有一些國家的腹艙貨物運輸也中斷；全貨機航班基本上仍在通航，但是通達範圍包括承運能力非常有限，「短板非常明顯，這就是我們目前不太理想的狀況」。

機場 航線

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