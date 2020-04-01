西安地鐵5號線 一期軌道鋪好

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵建股份有限公司表示，31日中國西部又一地下工程——西安地鐵5號線一期工程軌道鋪設完成，該線路預計8月底聯調聯試，今年年底具備開通試運營條件。

中新社報導，西安地鐵5號線一期工程西起阿房宮南站，東至西安東站，線路全長25.36公里，共設21座車站，設和平車輛段和雁鳴湖停車場各1處，先期計畫開通21.7公里，包含18座車站。

中國鐵建西安地鐵項目經理劉強介紹，自2019年10月開工以來，面對施工難度大、工期緊、任務重，採用機鋪、半機鋪、人工散鋪等多種作業方法，靈活調整施工方案，縮短了工期。採用綠色環保的電動軌道車替代傳統內燃式軌道車，使汙染氣體實現零排放，大幅改善施工環境。

春節期間，施工人員一直堅守在施工工地。同時，在確保施工人員健康安全的前提下，採用超常規組織，在地面、地下分別設置鋪軌基地，創紀錄設置16個作業面，平行流水作業，最高峰期鋪軌人員達到2000人，實現了年後復工日均鋪軌750米、最高紀錄1500米的優異成績，完成了鋪通節點目標，為後續工序施工創造條件。 西安市軌道集團相關負責人說，下一步，將進行5號線一期的軌道焊接及車站安裝裝修工作，全線車站設備用房已移交相關系統工程施工單位；區間供電、接觸網、通信、信號等系統工程均已全面展開，為後續各施工節點的完成奠定了基礎。

業內人士稱，西安市地鐵5號線建成後，解決城區東西方向的市民出行便利，與2號線、3號線和4號線連接，與在建的8號線的環城線相接，未來將形成地下、地上立體交通網絡格局。

停車場 春節

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