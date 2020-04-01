北京軌道交通建設 全面復工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
3月31日，深圳地鐵6、10號線試運行啟動儀式在6號線體育中心站舉行，並將於今年8月同步通車。 中新社
3月31日，深圳地鐵6、10號線試運行啟動儀式在6號線體育中心站舉行，並將於今年8月同步通車。 中新社

北京市今年重點項目安排軌道交通項目21個，截至3月31日在建地鐵工程和鐵路工程全面復工，到崗人員近4萬人，確保實現年度建設計畫。

中新社報導，北京市重大項目建設指揮部辦公室安全質量處處長周光輝31日表示，北京市今年重點項目安排軌道交通項目21個，其中地鐵線路16條（段）、在建里程共計304.6公里，鐵路重點項目5項、在建里程共計132.1公里。

他說，截至目前，北京市軌道交通建設管理有限公司負責建設的在建線路8條線（段）及2項民生工程已實現全面復工，返崗1.7萬餘人。

在北京地鐵19號線一期工程土建工地現場，北京市軌道交通建設管理有限公司第三項目管理中心工程部部長寇鼎濤表示，19號線一期工程是北京軌道交通線網中的重要線路，途經豐台區、西城區、海澱區，全長22.4公里，設站10座，其中換乘站8座，平均站間距2.3公里。建成後可有效減輕地鐵4號線客流壓力。

他表示，19號線一期工程共10個土建標段、31個工點全部實現復工，到崗勞務作業人員近2500人。

北京市地鐵和鐵路工程勞務人員正加快返京復工。周光輝指出，工程施工所需鋼材、砂石骨料等建材、周轉類材料供應均基本滿足需求。下一步將督促各建設單位加大人員、設備、資金投入，調整優化工序，多措並舉加快工程建設，努力完成今年全年建設任務。

北京 砂石

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