德陽發現千年龜勝山道場遺址

3個喜歡研究歷史的年輕人四處「尋寶」，竟然意外發現了文獻中記載的龜勝山道場遺址，也就是唐朝名將高崇文大破叛亂的西川節度副使劉辟處。近日，這個像電影情節一樣的奇妙故事，在四川省德陽市真實發生。

華中科技大學研究生彭啟晗、長江大學學生楊和堃、古建築維修從業者張胤濰，都是文物保護志願者，經常根據古代文獻記載去尋找名勝古跡。3月17日下午，他們按照古籍中的推測位置，來到成都第三繞城高速德陽北綿遠河東側施工現場，意外發現了大量陶瓷片和筒瓦、琉璃構件等，隨即報告當地文物部門。

經過整理研究，現場發現的瓷片、陶片和建築構件，時代為五代至北宋早期。瓷器有盆、碗、香爐等，都出自成都琉璃廠窯，胎色深紅、青黃釉都是琉璃廠窯五代時期的特徵。特別是瓷香爐形制與成都海濱村五代後蜀墓（西元957年）出土的香爐、獸足紋與邛窯遺址出土的五代香爐印模（西元948年）基本一致。

德陽市文物考古研究所所長劉章澤表示，經過對比文獻有關記載，可以初步確定此處正是龜勝山遺址所在。根據唐朝鄭宗經的「龜勝山道場記」和明朝曹學佺的「蜀中名勝記·卷九·德陽縣」記載，唐元和元年（西元806年），憲宗命左神策行營節度使高崇文等出兵，討伐叛亂的西川節度副使劉辟，大破叛軍，其後因「非大聖之力，不能息苦海；非象設之教，無以聳善心」，立道場於此。

劉章澤表示，此次發現的文物，時代比高崇文破劉辟晚了上百年，應該是龜勝山道場的遺址。由於已歷經千年，保存狀況不詳，有待今後發掘出更多細節。