西安兵馬俑酒店2個月零住客 老闆不怕：外國客會再來

還記得西安那間要足夠膽量才敢入住的秦始皇兵馬俑主題酒店嗎？在新冠肺炎（COVID-19）病毒疫情下，全球旅遊業同遭慘痛打擊 ，旅客不來，酒店也面臨財務危機，據報導這間本來吸引不少外國客的兵馬俑酒店，2個月來出現零客人的情況，老闆指開業10多年來從未遇過。

這間兵馬俑酒店於2008年開業，至今已有12年歷史，與其說是酒店其實更像民宿，總計只有3間主題套房。老闆郭志華表示，兵馬俑始終屬於陪葬品，在中國人眼中較為忌諱，但卻深受外國客歡迎。

西安兵馬俑酒店售新冠肺炎疫情影響，連續2月沒有半個客人。圖／梨視頻

他表示原本春節時所有房間早已訂滿，但是去年底爆發疫情，嚴重衝擊旅遊業，外國客不來令酒店2個月來一個客人也沒有，損失約5萬元（約台幣19萬），慘烈程度從開業以來從未見過。

被問到是否會因應現在的情況而考慮改變酒店的獨特裝修，郭志華毫不猶豫稱「不會」，指現在是特殊情況所以讓外國客減少，長遠而言外國客還是會到中國旅遊的，他對未來抱有信心。

老闆表示現在是特殊情況，所以外國客減少，長遠而言外國客還是會到中國旅遊，對未來抱有信心。圖／梨視頻

這間兵馬俑主題酒店房間佈置十分詭異，臥室、廁所、廚房都放滿兵馬俑，先前就有中國博主入住，分享照片引來大批網友討論。圖／微博

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文章授權轉載自《香港01》