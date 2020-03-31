列車出軌翻覆驚魂！鋼筋刺穿褲 他：還好腿細沒受傷

T179次列車30日出軌起火，不少乘客經歷生死，餘悸猶存。火車車廂掀翻時，有幾米高的落差，有人說腰部疼到無法翻身，還有人被四、五個人壓在下面，褲子被一根鋼筋直接插穿。

紅星新聞報導，T179次列車翻車後，一位當時正在車廂內的乘客向先生表示，「當時，我也不知道出了什麼情況，一下子就懵了，火車車廂掀翻，有幾米高的落差，我腰部很疼，無法翻身。」

乘坐15號車廂的乘客張先生（化姓）反覆重複「我剛剛經歷了生死」這句話。

張先生是湖南郴州人，30日上午10點31分，他從湖南衡陽乘T179次列車返回郴州。當列車行至永興縣永高鎮附近時，列車發生意外。

據報導，張先生乘坐的是硬座車廂，車廂內乘客不少。列車脫軌後，他所在的車廂發生側翻傾斜。張先生表示，側翻後他躲到了桌子底下，由於車廂是傾斜的，很多乘客往他這邊倒，他被四、五個人壓在下面，腳被卡在凳子下面，「可能是因為有人壓在我上面，我沒受很大的傷。」

「一根鋼筋直接把我的褲子插穿，還好我的腿細，沒有受傷。」他說，自己的手只擦破一點皮。事後他從車廂內爬出，攀爬到附近的山上。

張先生提供的視頻顯示：他所在的15號硬座車廂內坐滿乘客，因為車廂歪斜，許多乘客摔倒在過道內，紛紛爬起來。張先生的手也被擦傷，他爬出車廂後看到，現場有人員緊急救援，往外運送傷者。車頭方向有火光和濃煙。

報導指出，乘客王先生表示，29日晚，他從山東兗州上了T179次列車3號車廂，由於到目的地廣州的路途較遠，他買的是臥鋪票。

列車側翻時，他坐在床位上正在看電子書，突然聽到幾聲巨響，隨後身體不受控制的朝前方撞去。當時，他的左眼撞上了身前的小桌子，眼睛上方撞出了一個腫包。

王先生說，他所在的3號車廂，與脫軌的幾節車廂隔了好幾節車廂，受到的衝擊並不大，車廂受損不大，車內的乘客都無大礙。