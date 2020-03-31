快訊

社交距離指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

中國加強篩查 無症狀感染者可望列入通報

中央社 / 台北31日電

中國國務院總理李克強昨天指示要加大肺炎無症狀感染者的篩查力度。據陸媒報導，近期相關部門可望公開無症狀感染者的統計資料，並建立「發現一例通報一例」的制度。

2019冠狀病毒疾病無症狀感染者具備病毒傳播力，但中國官方迄今未通報無症狀感染者的資料，且近日接連發生無症狀感染者傳染的案例，疫情的真實狀況引發質疑。

中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山近日接受中國環球電視網（CGTN）專訪時指出，無症狀感染者傳染性很強，即使在實施隔離政策的地方，一個人也可以傳染3到3.5人。

至於中國大陸現階段到底有多少無症狀感染者、占比是多少，鍾南山坦承目前瞭解很有限，既沒有具體數字，也未有詳盡研究。

第一財經網報導，中國疾控中心主任高福29日表示，「確實這是一個問題，我本人認為無症狀感染肯定會排毒（傳染）的，大家正在努力工作，把這個資料拿到」。

報導稱，近期相關部門可望將無症狀感染者的統計資料向社會公開，並建立「發現一例通報一例」的制度。

報導引述引述一名接近政策制定的專家稱，「我估計將會公布。這有什麼好瞞的，沒有人有刻意隱瞞的動機，只是沿襲過往慣例而已」。

這位專家認為，現在公布的意義在於，一是防止地方出於不願意打破病例「零增長」的考慮，有意將本該確診的病人報成無症狀陽性檢測者；二是有利於社會對疾病風險建立真實的感知。

報導引述中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光表示，無症狀感染者及時公布是最好的，不過目前也是發現一個公布一個，同時公布流行病學調查的情況。「這種公布可能會讓其他地方提高警惕」。

他認為，無症狀感染者一直都在，不過從現在中國大陸已實現本土新增確診病例基本「清零」，說明防控措施行之有效。無症狀感染者的出現沒有阻礙中國疫情形勢好轉，「唯一要做的是，找到無症狀感染者，且一個不落地管起來，才能阻斷傳播」。

另有傳染病領域專家認為，目前對於無症狀感染者是按照確診病例來報告，以及進行隔離和管理的。「不過我覺得有必要公開整體資料，這樣可以告訴公眾：無症狀感染者的比例是多少，裡面多少是核酸陽性的，陽性的有多少發展成病的，傳染性大小或強弱；多少屬於抗體陽性的」。

該傳染病領域專家表示，至少讓民眾知道，核酸陽性無症狀的不需要過度關注，也不需要特殊治療，按照隔離模式處置即可。單純抗體陽性的有免疫力了，也不用擔心，「只有核酸陽性的那部分人和家人密切接觸後才有可能傳播」。

中華流行病學雜誌第2期刊發「新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析」一文，該論文研究者對截至2020年2月11日報告的所有中國大陸2019冠狀病毒疾病7萬2314病例進行了流行病學特徵描述和分析。

數據顯示，其中確診病例有4萬4672例（61.8%），疑似病例1萬6186例（22.4%），臨床診斷病例1萬567例（14.6%），無症狀感染者則占889例（1.2%）。

報導指出，河南省衛健委29日通報一起本地新增確診病例，經流調發現，病患與無症狀感染者有接觸史。此前數日，山東德州、貴州貴陽、四川綿陽等地接連報告境外移入的無症狀感染者；浙江嘉興還出現了境外移入無症狀感染者關聯本地確診病例。

按照中國目前規定，地方一旦發現無症狀感染者，應當於2小時內進行網路直報。無症狀感染者應集中隔離14天，原則上兩次連續標本核酸檢測陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除隔離。

疫情 鍾南山

延伸閱讀

要不要普篩找出無症狀感染者？陳時中：台灣還不是時候

疫情有變？ 上海景點突關閉

中國：對無症狀感染者加強篩查 疫區要抽樣調查

李克強：加強對無症狀感染者的監測篩查工作

相關新聞

四川森林大火逼近西昌市區 已致19名消防員犧牲

四川發生森林大火，現已逼近西昌市區。目前，市公安局正在疏散西昌學院南校區至海河1號、馬道液化氣站5公里內所有居民。攀枝花...

上海景點開放未3周 再度關閉

重新開放不到三周時間，東方明珠、上海中心、金茂觀光廳及海洋水族館等觀光景點突然宣布，「接上級有關部門通知」，30日起臨時閉園，恢復開放時間將另行通知。這是否意味上海方面研判疫情發展將出現變化，引發關注。

正線軌通 合安高鐵年底開通

安徽省安慶市茶嶺村合安高鐵鋪軌現場，最後一對軌道26日順利落到承軌槽，標誌著京港高鐵合（合肥）安（安慶）段正線軌通。

撞土石流 陸火車湖南出軌

一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，昨天中午近十二時，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發生側翻，數節車廂出軌翻覆，火車頭著火。造成至少一人死亡，四人受重傷，一二三人輕傷。

防疫品屢被他國吐 中國下令顧好品質否則懲處

中國近來大舉向外援助的試劑盒、口罩等防疫物資，屢被受贈國指控品質不佳。中國商務部今天宣布，將要求出口的相關醫療物資，須取...

醫院因疫情暫停探病 84歲奶奶手寫45封信給住院老伴

中國大陸因新冠肺炎疫情影響，部分醫院不開放民眾探親，84歲奶奶因見不到住院的先生便以手寫信件的方式傳達近況，期間共寫了45封，而日前醫院也恢復民眾探病，相隔50多天沒見的倆人，終於能緩解心中的思念見到對方。

紐時：專業不敵政治 中共官僚體制拖累疫情回報

歐美被新冠肺炎弄得焦頭爛額之際，中國開始把自己形塑成抗疫楷模。但外媒指出，中國醫院得回應中共各級官僚要求，醫療專業屈服於...

「封城日記」作者郭晶：武漢將解封…開心不起來

因新冠肺炎封鎖的武漢即將解封，剛出版「武漢封城日記」的作者郭晶，受訪時卻對這消息「無感」、「開心不起來」。身為社工的她，對解封後有更多憂慮：如何恢復人與人之間的信任、如何重拾人民失去的隱私權、如何紀念逝去的人…這些挑戰比「封城」巨大。

中國新冠肺炎治療費 平均每人1.7萬人民幣

新冠肺炎疫情爆發至今，中國共累積逾8萬1000多宗確診病例，中國統一採取「先救治、後結算」政策。據官方統計，截止3月15日，中國確診和疑似患者醫保結算9萬3238人次，涉及總費用人民幣10億3960萬元。

健康碼破功！持有湖北綠碼 返回甘肅確診

疫情之下，中國各省以手機程式「健康碼」作為通行依據。不過，一名持有湖北健康碼且顯示「綠碼」的民眾日前返回甘肅，理論上應屬健康狀態，卻在昨日被確診新冠肺炎。

湖南郴州火車出軌車頭起火 疑是土石流沖擊

一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，今天（30日）中午近12時，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發...

為建立正面形象 中國派多組醫療專家四處助抗疫

被指為緣起於中國湖北武漢市的2019冠狀病毒疾病在全球蔓延，中國正用各種方法建立正面形象。陸媒報導，中國正派出多支由各省...

熱門新聞

荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

嘲笑歐美防疫反自打臉 中國心虛不再提抄作業

兩岸緊張 陳明通：陸恐停止ECFA

廈門航空30日起取消兩岸航線所有航班 旅客可辦非自願退票

陸準備接回數萬留美中小學生

捐他國試劑盒口罩頻被吐槽 中國：心意是真誠的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。