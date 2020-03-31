快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四川森林大火逼近西昌市區 已致19名消防員犧牲

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
當地相關部門第一時間前往現場救火。星島網
當地相關部門第一時間前往現場救火。星島網

四川發生森林大火，現已逼近西昌市區。目前，市公安局正在疏散西昌學院南校區至海河1號、馬道液化氣站5公里內所有居民。攀枝花森林消防支隊130名消防員連夜抵達火場救火，31日凌晨5時許，燃氣站附近明火被撲滅。據報，西昌山火已致19名地方消防員犧牲。

據央視新聞報導，昨天（30日）下午3時，四川涼山州西昌市瀘山發生森林火災，直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、兩處加油站、四所學校及西昌最大的百貨倉庫等。

截至今天凌晨12時，大火面積1000公頃左右。今天，搜救隊伍發現19名撲火人員不幸遇難，其中18名為打火隊員，1名為當地嚮導。

消防員 大火 公安

延伸閱讀

為建立正面形象 中國派多組醫療專家四處助抗疫

德陽「雲賞花」直播 170萬人觀賞

影／清明節前雜草火警多 消防員扮十八銅人拍宣導片

新冠肺炎嘉義市1例確診 消防員出勤載送全程隔離防護

相關新聞

撞土石流 陸火車湖南出軌

一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，昨天中午近十二時，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發生側翻，數節車廂出軌翻覆，火車頭著火。造成至少一人死亡，四人受重傷，一二三人輕傷。

上海景點開放未3周 再度關閉

重新開放不到三周時間，東方明珠、上海中心、金茂觀光廳及海洋水族館等觀光景點突然宣布，「接上級有關部門通知」，30日起臨時閉園，恢復開放時間將另行通知。這是否意味上海方面研判疫情發展將出現變化，引發關注。

四川森林大火逼近西昌市區 已致19名消防員犧牲

四川發生森林大火，現已逼近西昌市區。目前，市公安局正在疏散西昌學院南校區至海河1號、馬道液化氣站5公里內所有居民。攀枝花...

正線軌通 合安高鐵年底開通

安徽省安慶市茶嶺村合安高鐵鋪軌現場，最後一對軌道26日順利落到承軌槽，標誌著京港高鐵合（合肥）安（安慶）段正線軌通。

防疫品屢被他國吐 中國下令顧好品質否則懲處

中國近來大舉向外援助的試劑盒、口罩等防疫物資，屢被受贈國指控品質不佳。中國商務部今天宣布，將要求出口的相關醫療物資，須取...

醫院因疫情暫停探病 84歲奶奶手寫45封信給住院老伴

中國大陸因新冠肺炎疫情影響，部分醫院不開放民眾探親，84歲奶奶因見不到住院的先生便以手寫信件的方式傳達近況，期間共寫了45封，而日前醫院也恢復民眾探病，相隔50多天沒見的倆人，終於能緩解心中的思念見到對方。

紐時：專業不敵政治 中共官僚體制拖累疫情回報

歐美被新冠肺炎弄得焦頭爛額之際，中國開始把自己形塑成抗疫楷模。但外媒指出，中國醫院得回應中共各級官僚要求，醫療專業屈服於...

「封城日記」作者郭晶：武漢將解封…開心不起來

因新冠肺炎封鎖的武漢即將解封，剛出版「武漢封城日記」的作者郭晶，受訪時卻對這消息「無感」、「開心不起來」。身為社工的她，對解封後有更多憂慮：如何恢復人與人之間的信任、如何重拾人民失去的隱私權、如何紀念逝去的人…這些挑戰比「封城」巨大。

中國新冠肺炎治療費 平均每人1.7萬人民幣

新冠肺炎疫情爆發至今，中國共累積逾8萬1000多宗確診病例，中國統一採取「先救治、後結算」政策。據官方統計，截止3月15日，中國確診和疑似患者醫保結算9萬3238人次，涉及總費用人民幣10億3960萬元。

健康碼破功！持有湖北綠碼 返回甘肅確診

疫情之下，中國各省以手機程式「健康碼」作為通行依據。不過，一名持有湖北健康碼且顯示「綠碼」的民眾日前返回甘肅，理論上應屬健康狀態，卻在昨日被確診新冠肺炎。

湖南郴州火車出軌車頭起火 疑是土石流沖擊

一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，今天（30日）中午近12時，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發...

為建立正面形象 中國派多組醫療專家四處助抗疫

被指為緣起於中國湖北武漢市的2019冠狀病毒疾病在全球蔓延，中國正用各種方法建立正面形象。陸媒報導，中國正派出多支由各省...

熱門新聞

荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

嘲笑歐美防疫反自打臉 中國心虛不再提抄作業

廈門航空30日起取消兩岸航線所有航班 旅客可辦非自願退票

陸準備接回數萬留美中小學生

兩岸緊張 陳明通：陸恐停止ECFA

捐他國試劑盒口罩頻被吐槽 中國：心意是真誠的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。