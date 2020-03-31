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四川森林大火逼近西昌市區 已致19名消防員犧牲
四川發生森林大火，現已逼近西昌市區。目前，市公安局正在疏散西昌學院南校區至海河1號、馬道液化氣站5公里內所有居民。攀枝花森林消防支隊130名消防員連夜抵達火場救火，31日凌晨5時許，燃氣站附近明火被撲滅。據報，西昌山火已致19名地方消防員犧牲。
據央視新聞報導，昨天（30日）下午3時，四川涼山州西昌市瀘山發生森林火災，直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、兩處加油站、四所學校及西昌最大的百貨倉庫等。
截至今天凌晨12時，大火面積1000公頃左右。今天，搜救隊伍發現19名撲火人員不幸遇難，其中18名為打火隊員，1名為當地嚮導。
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