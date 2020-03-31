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港媒：菲國華人偷渡到福建泉州避疫

中央社 / 香港31日電

據報導，由於菲律賓爆發肺炎疫情，中國大陸福建省晉江國際機場關閉後，菲國華人紛紛走海路偷渡到泉州避疫，至今有百人。

星島日報今天報導，菲律賓疫情嚴峻，而且醫療設施不足，當地華人人心惶惶。

據報導，菲律賓確診肺炎病例激增，至今1546例，78人死亡，包括12名醫生。

報導引述菲律賓華人說，「馬尼拉就像兩個月前的武漢，實際感染數字肯定遠遠不止……」，知名僑領、菲華商聯總會名譽理事長施文界上週感染新冠肺炎病逝，更令僑界人心惶惶。

報導指出，最近至少有上百名菲律賓華人走海路偷渡到泉州，當地警方正展開調查，而泉州轄下的晉江、石獅等多個縣市公安局，近日發布嚴防偷渡輸入疫情的通告。

報導指出，菲律賓約有100多萬泉州籍華人僑民，絕大部分來自晉江、石獅、南安、惠安一帶，晉江人約占50%；晉江機場關閉國際航線後，這些華人從海路偷渡返泉州。

據報導，累計福建的境外移入確診病例44例，其中菲律賓19例最多；福建省衛生健康委員會副主任王喜瑛曾說，要高度關注菲律賓等東南亞國家疫情發展。

菲律賓 疫情 偷渡

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