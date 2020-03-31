正線軌通 合安高鐵年底開通
安徽省安慶市茶嶺村合安高鐵鋪軌現場，最後一對軌道26日順利落到承軌槽，標誌著京港高鐵合（合肥）安（安慶）段正線軌通。
中新社報導，合安高鐵北接合蚌、京滬、商合杭高鐵，南連安九、昌九、昌吉贛、贛深高鐵，是中國中長期鐵路網規劃八縱八橫高速鐵路主要通道—京港（台）通道重要組成部分。
合安高鐵是安徽省首個控股建設的高鐵項目。該項目正線全長162公里，設計時速350公里，北起合肥，南至安慶，沿線共設新合肥西站、肥西站、舒城東站、廬江西站、桐城東站、新安慶西站等8個車站。項目總投資307.55億元人民幣。
合安高鐵自2019年12月18日啟動軌道鋪設施工以來，施工單位不斷優化方案，在落實各項疫情防控措施的同時，積極組織復工復產。施工人員採用自主研發的鐵路有砟無砟一體式鋪軌機組，可實現有砟和無砟施工模式的自由切換，日鋪軌量可達6公里。
合安高鐵預計2020年底具備開通條件。合安高鐵開通運營後，將形成皖江城市帶與環鄱陽湖經濟圈間的快速交通走廊，進一步增進皖江城市帶對外交流協作，提升合肥鐵路樞紐地位，帶動沿線地方經濟社會發展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言