正線軌通 合安高鐵年底開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省安慶市茶嶺村合安高鐵鋪軌現場，最後一對軌道26日順利落到承軌槽，標誌著京港高鐵合（合肥）安（安慶）段正線軌通。

中新社報導，合安高鐵北接合蚌、京滬、商合杭高鐵，南連安九、昌九、昌吉贛、贛深高鐵，是中國中長期鐵路網規劃八縱八橫高速鐵路主要通道—京港（台）通道重要組成部分。

合安高鐵是安徽省首個控股建設的高鐵項目。該項目正線全長162公里，設計時速350公里，北起合肥，南至安慶，沿線共設新合肥西站、肥西站、舒城東站、廬江西站、桐城東站、新安慶西站等8個車站。項目總投資307.55億元人民幣。

合安高鐵自2019年12月18日啟動軌道鋪設施工以來，施工單位不斷優化方案，在落實各項疫情防控措施的同時，積極組織復工復產。施工人員採用自主研發的鐵路有砟無砟一體式鋪軌機組，可實現有砟和無砟施工模式的自由切換，日鋪軌量可達6公里。

合安高鐵預計2020年底具備開通條件。合安高鐵開通運營後，將形成皖江城市帶與環鄱陽湖經濟圈間的快速交通走廊，進一步增進皖江城市帶對外交流協作，提升合肥鐵路樞紐地位，帶動沿線地方經濟社會發展。

高鐵 疫情

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