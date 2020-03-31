正線軌通 合安高鐵年底開通

因新冠肺炎封鎖的武漢即將解封，剛出版「武漢封城日記」的作者郭晶，受訪時卻對這消息「無感」、「開心不起來」。身為社工的她，對解封後有更多憂慮：如何恢復人與人之間的信任、如何重拾人民失去的隱私權、如何紀念逝去的人…這些挑戰比「封城」巨大。

2020-03-30 17:18