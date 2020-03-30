非洲豬瘟疫情再起 鼓勵養豬加大風險

中國今年以來持續發生6起非洲豬瘟疫情，且全部集中在3月份。其中5起都因為從外省違規調運仔豬而被排查出來，顯示為了恢復豬隻生產，各地搶仔豬加大了豬瘟疫情傳播風險。

根據中國農業農村部官網今天公告，經內蒙古自治區動物疫病預防控制中心確診，鄂爾多斯市一養殖戶從外省違規調入的一批仔豬發生非洲豬瘟疫情，該批仔豬共200頭，死亡92頭。

此外，12日、13日、28日，四川省發現3起、河南省發現1起非洲豬瘟疫情，都是從外省調運仔豬或生豬中排查出來。其中，河南省三門峽市案例運送的仔豬有364隻，發現時已有252隻死亡。

農業農村部26日曾公告，針對生豬全產業鏈重申非洲豬瘟的防控工作。其中提到，隨著生豬生產加快恢復，仔豬、種豬調運頻繁，疫情發生和傳播風險有所增加。

對於這項公告的背景，農民日報引述相關負責官員說，四川、河南先後從外省調入的「四無」（無車輛備案證明、無牲畜耳標、無動物檢疫合格證明、無非洲豬瘟檢測報告）生豬中排查出數起疫情，「給我們敲響了警鐘」。

非洲豬瘟自2018年8月在中國出現首例，2019年蔓延全國各地並導致豬隻短缺、豬價及肉價飆漲，中國政府為提升生豬數量鼓勵豬農復養，小豬和種豬在此背景下變得更為搶手，但疫情風險也隨之上升。