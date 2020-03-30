快訊

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

竹縣居家檢疫男失聯 公布姓名才發現在北市防疫旅館

防疫品屢被他國吐 中國下令顧好品質否則懲處

中央社 / 台北30日電
大陸將向歐盟提供220萬個口罩和5萬個檢測試劑盒，應對該地區迅速擴散的新冠病毒疫情。路透
大陸將向歐盟提供220萬個口罩和5萬個檢測試劑盒，應對該地區迅速擴散的新冠病毒疫情。路透

中國近來大舉向外援助的試劑盒、口罩等防疫物資，屢被受贈國指控品質不佳。中國商務部今天宣布，將要求出口的相關醫療物資，須取得國家藥監部門的相關資格，符合進口國的品質標準要求。

中國商務部表示，醫療物資出口中一旦出現品質問題「將認真調查，發現一起，查處一起，依法懲處，絕不姑息」。

央視報導，中國商務部說，當前全球疫情呈加速擴散蔓延態勢，商務部會同相關部門依中共總書記習近平相關指示精神及中央部署，在滿足國內防疫需要的基礎上，鼓勵企業「擴大產能，有序出口」，為國際社會抗擊疫情提供力所能及的幫助。

中國商務部表示，醫療物資的品質安全直接關係人的生命健康，中共中央、中國國務院已要求會同相關部門「嚴把質量關，維護出口秩序，嚴厲打擊假冒偽劣行為」。

根據報導，中國商務部將會同海關總署、藥監局發布公告，要求出口的相關醫療物資，必須取得國家藥品監管部門的相關資質，符合進口國（地區）的品質標準要求。

但中國商務部同時指出，中方也希望外國採購商選擇符合上述品質要求的產品供應商。

中國外交部發言人華春瑩今天稍早曾對此事表示，中方「幫助別人的心意是真誠的」，希望「不要作政治化解讀」。但她不忘提到，中方剛開始防疫的階段，也收到一些其他國家給予的援助物資，「當中也有一些不合格的」。

疫情 中共 口罩

延伸閱讀

捐他國試劑盒口罩頻被吐槽 中國：心意是真誠的

抗疫神曲《馬的肺炎你真不思議》爆紅 網驚：蔡依林是妳？

紐約時報等3美媒籲撤驅逐令 北京：去向美國政府申訴

華春瑩3度嗆美 向美提3問

相關新聞

紐時：專業不敵政治 中共官僚體制拖累疫情回報

歐美被新冠肺炎弄得焦頭爛額之際，中國開始把自己形塑成抗疫楷模。但外媒指出，中國醫院得回應中共各級官僚要求，醫療專業屈服於...

醫院因疫情暫停探病 84歲奶奶手寫45封信給住院老伴

中國大陸因新冠肺炎疫情影響，部分醫院不開放民眾探親，84歲奶奶因見不到住院的先生便以手寫信件的方式傳達近況，期間共寫了45封，而日前醫院也恢復民眾探病，相隔50多天沒見的倆人，終於能緩解心中的思念見到對方。

中國新冠肺炎治療費 平均每人1.7萬人民幣

新冠肺炎疫情爆發至今，中國共累積逾8萬1000多宗確診病例，中國統一採取「先救治、後結算」政策。據官方統計，截止3月15日，中國確診和疑似患者醫保結算9萬3238人次，涉及總費用人民幣10億3960萬元。

「封城日記」作者郭晶：武漢將解封…開心不起來

因新冠肺炎封鎖的武漢即將解封，剛出版「武漢封城日記」的作者郭晶，受訪時卻對這消息「無感」、「開心不起來」。身為社工的她，對解封後有更多憂慮：如何恢復人與人之間的信任、如何重拾人民失去的隱私權、如何紀念逝去的人…這些挑戰比「封城」巨大。

健康碼破功！持有湖北綠碼 返回甘肅確診

疫情之下，中國各省以手機程式「健康碼」作為通行依據。不過，一名持有湖北健康碼且顯示「綠碼」的民眾日前返回甘肅，理論上應屬健康狀態，卻在昨日被確診新冠肺炎。

湖南郴州火車出軌車頭起火 疑是土石流沖擊

一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，今天（30日）中午近12時，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發...

為建立正面形象 中國派多組醫療專家四處助抗疫

被指為緣起於中國湖北武漢市的2019冠狀病毒疾病在全球蔓延，中國正用各種方法建立正面形象。陸媒報導，中國正派出多支由各省...

漢堡王台灣臉書稱武漢肺炎遭獵巫 陸代理忙切割

中國民眾近期頻頻獵巫台灣公眾人物使用「武漢肺炎」一詞，如霹靂布袋戲便因操偶師臉書發言而遭舉報。漢堡王台灣臉書近日發文提及...

未量體溫、餐桌太近…食環署巡3200食肆 勸喻280次

全港食肆前晚6時起實施顧客數目不逾座位一半和不得多於4人同等措施，雖然食肆大多有按新規定作出安排，但也有未有遵從，更有顧客在飲食以外時間未戴上口罩交談。食環署表示，由前晚6時至昨晚10時半，共巡查逾3200間餐飲處所，作出約280次勸喻，多屬未有為顧客量體溫，以及餐桌之間距離太近。

第一天限聚 外傭照聚 港警只勸不趕

為截斷新冠病毒的傳播鏈，香港特區政府推出「限聚令」，昨日凌晨起禁止在公眾地方多於4人的聚集，以及於前晚6時起規定食肆的顧客數目不逾座位一半及不得多於4人同等。文匯報報導，大部分食肆及市民均遵守新例，惟仍有小量食肆及市民違規，當中尤以外傭多於4人聚集的情況較為嚴重。

湖南火車出軌車頭起火 疑被土石流沖擊

一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，今天（30日）中午12時許，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發...

上海東方明珠等景點 30日起再度關閉

重新開放不到三周時間，東方明珠、上海中心、金茂觀光廳及海洋水族館等觀光景點突然宣布，「接上級有關部門通知」，30日起臨時...

熱門新聞

荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

嘲笑歐美防疫反自打臉 中國心虛不再提抄作業

大陸專家：無症狀感染者與一般確診者感染力一樣強

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

四川省KTV剛開業又被緊急叫停 解封無期

新冠肺炎治療費人均1.7萬元人民幣 大陸醫保及財政支付

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。