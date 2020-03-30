防疫品屢被他國吐 中國下令顧好品質否則懲處

中國近來大舉向外援助的試劑盒、口罩等防疫物資，屢被受贈國指控品質不佳。中國商務部今天宣布，將要求出口的相關醫療物資，須取得國家藥監部門的相關資格，符合進口國的品質標準要求。

中國商務部表示，醫療物資出口中一旦出現品質問題「將認真調查，發現一起，查處一起，依法懲處，絕不姑息」。

央視報導，中國商務部說，當前全球疫情呈加速擴散蔓延態勢，商務部會同相關部門依中共總書記習近平相關指示精神及中央部署，在滿足國內防疫需要的基礎上，鼓勵企業「擴大產能，有序出口」，為國際社會抗擊疫情提供力所能及的幫助。

中國商務部表示，醫療物資的品質安全直接關係人的生命健康，中共中央、中國國務院已要求會同相關部門「嚴把質量關，維護出口秩序，嚴厲打擊假冒偽劣行為」。

根據報導，中國商務部將會同海關總署、藥監局發布公告，要求出口的相關醫療物資，必須取得國家藥品監管部門的相關資質，符合進口國（地區）的品質標準要求。

但中國商務部同時指出，中方也希望外國採購商選擇符合上述品質要求的產品供應商。

中國外交部發言人華春瑩今天稍早曾對此事表示，中方「幫助別人的心意是真誠的」，希望「不要作政治化解讀」。但她不忘提到，中方剛開始防疫的階段，也收到一些其他國家給予的援助物資，「當中也有一些不合格的」。