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醫院因疫情暫停探病 84歲奶奶手寫45封信給住院老伴

聯合新聞網 / 綜合報導
黃奶奶手寫信給住院的老伴。圖片來源／騰訊
黃奶奶手寫信給住院的老伴。圖片來源／騰訊

中國大陸因新冠肺炎疫情影響，部分醫院不開放民眾探親，84歲奶奶因見不到住院的先生便以手寫信件的方式傳達近況，期間共寫了45封，而日前醫院也恢復民眾探病，相隔50多天沒見的倆人，終於能緩解心中的思念見到對方。

根據陸媒「錢江晚報」報導，疫情期間大陸部分醫院都取消民眾到院探親，不過一名84歲的黃奶奶仍堅持送水果給她的先生－孫爺爺，並手寫字條請護理師轉交。

無法探病的這段期間奶奶共寫了45封，內容包含兒女近況及奶奶掛念之心，而信件也多以「親愛的老伴」開頭，並在最後寫上「加油我等你」，護理師也說，孫爺爺每天看完黃奶奶寫給他的信後，都會塞進腰間的袋子裡，當想起黃奶奶時，又會再拿出來仔細得看一遍，並驕傲地和護理師說，「這是我老伴」，讓護理師看了相當感動。

而在25日時醫院也恢復了親人到院探病，相隔50多天沒見到太太的孫爺爺，一看到黃奶奶出現在他的面前，當下愣了許久沒反應過來，黃奶奶表示，「老頭一向很內斂，開心喜悅從不表露於外表，我知道他肯定很激動」。

報導指出，當時孫爺爺剛入住醫院時，嚴重昏迷又全身大範圍出血，甚至還有多重器官功能衰竭的情況，醫生也發了無數次的病危通知給家屬，不過在醫生治療與黃奶奶不間斷的捎信傳訊下，孫爺爺也堅強的撐了下來。

護理師 新冠肺炎

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