中國新冠肺炎治療費 平均每人1.7萬人民幣

新冠肺炎疫情爆發至今，中國共累積逾8萬1000多宗確診病例，中國統一採取「先救治、後結算」政策。據官方統計，截止3月15日，中國確診和疑似患者醫保結算9萬3238人次，涉及總費用人民幣10億3960萬元。

中新社報導，中國國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，截至3月15日，中國新冠肺炎確診和疑似患者發生醫保結算9萬3238人次（包括門診患者多次就診結算），涉及總費用10億3960萬元，醫保系統共支付6億7734萬元。中國全國確診患者結算人數為4萬4189人，涉及總費用7億5248萬元，人均費用1.7萬元。

熊先軍說，為緩解醫療機構墊付壓力，醫保經辦機構還專門預付專項資金用於患者救治。截至3月19日，中國各地醫保部門累計撥付資金193億元，其中湖北省37億元。

熊先軍表示，對於衛生健康部門認定的確診和疑似患者，無論是本地或異地患者，統一實行「先救治、後結算」。在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部份由就醫地財政給予補助，異地就醫醫保支付的費用由就醫地醫保部門先行墊付，疫情結束後全國統一組織清算，由參保地醫保部門與就醫地醫保部門結算。

另據香港文匯報報導，熊先軍表示，疫情發生以來，國家醫保局認真貫徹黨中央、國務院統一部署，將維護人民健康放在首要位置，及時完善和調整疫情期間的醫保政策。1月22日，國家醫保局會同財政部明確提出「確保患者不因費用問題影響就醫、確保收治醫療機構不因支付政策影響救治」的「兩個確保」要求。

據介紹，為了打消患者的後顧之憂，醫保部門要求對於確診和疑似患者全部實行先救治、後結算。在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政給予補助。

為了確保醫療機構不擔心預算限制，能放心收治，醫保部門及時調整定點收治醫療機構的總額預算指標，對相關醫療費用單列預算，不佔用當年總額預算指標。

至於確診患者確診前產生的醫療費用，個人自付部分由誰承擔的問題，熊先軍說，在特殊時期實行特殊政策，打破醫保常規管理模式，以患者為中心而不是以診療過程為中心。對確診和疑似患者，即使是診斷為確診和疑似前的費用都納入「兩個確保」政策範圍。