湖南郴州火車出軌車頭起火 疑是土石流沖擊
一列從山東濟南前往廣州的T179次特快客運火車，今天（30日）中午近12時，在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內（一廢舊車站）發生側翻，3至4節車廂出軌，火車頭著火。沒有人死亡，數十人受傷。
據人民日報微博，事故發生於中午11點40分左右，12點05分鐵路總公司接到報告後，隨即調動力量前往救援，當地消防、公安首批救援力量已到達現場展開救援。事故原因可能是因為土石流衝擊列車所致。
因當地連日降雨，京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生土石流，T179次（濟南至廣州）列車運行至該區段時，火車司機發現後立即採取緊急制動措施，列車仍不幸撞上土石流沖下物體，導致第一節發電車起火，第二至六節車廂脫線傾覆。鐵路部門第一時間啟動應急預案，搶險救援工作已經展開。
中國鐵路廣州局集團指出，經現場檢查確認，事故未造成人員死亡，受傷的鐵路員工和旅客已送醫得到治療，具體原因，警方正在調查中。
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