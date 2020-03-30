中國原料藥產業鏈 工信部：能保證國際抗疫需求

中國工信部官員上午表示，中國是維生素、抗生素、解熱鎮痛類、抗感染等藥物的全球最大生產國與出口國，作為負責任大國，中國會努力維持原料藥，保障國際抗疫的的需求穩定。

中國國務院聯防聯控機制上午舉行「製造業復工復產」記者會，中國工業和信息化部副部長辛國斌就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）對原料藥生產的影響，作出上述回應。

他指出，中國有1500多家原料藥生產企業，是全球最大的原料藥生產國，年產量300萬噸左右；同時也是全球最大原料藥出口國，正常年分的出口100萬噸左右，約占原料藥產量的1/3水準。

他說，原料藥是治療藥品產業鏈的上游。中國在維生素、抗生素、解熱鎮痛類藥物、抗感染藥物、皮脂類激素藥物等方面是全球最大的生產國，也是最大的出口國，國際市場上的占比都在50%以上。

辛國斌表示，在疫情期間緊急協調湖北省相關部門、省市縣，對部分原料藥企業進行重點調度，像是武漢武藥、遠大生科、湖北宏源、潛江永安、湖北百科、武漢建民等公司，2月下旬要求積極動員員工返崗，「不到一週左右時間，就促使這些企業全面復工復產」。

他指出，疫情在全球範圍內快速蔓延，對藥品的生產供應造成較大影響，有些國家反映原料藥的供應吃緊；初步統計，今年以來原料藥出口量和去年同期相比有所下降的，大部分產品下降約10%至20%，個別品種降幅達到30%。

在原因部分，他表示，一是今年1、2月份受疫情影響，部分企業停工停產導致供給出現短暫不足；二是2月份後，受國際疫情蔓延影響，海運、國際航運大幅減少，運輸成本提高，國際運輸成為中國原料藥供給的一個瓶頸。

辛國斌指出，目前原料藥企業的復工復產率和主要產品的達產率都超過80%，部分品種產量超過去年同期水準，特別是抗疫用藥，一直是中國保供的重點。

他強調，中國作為負責任大國，高度重視全球醫藥產業供應鏈的安全，總書記習近平3月26日在G20成員國領導人峰會上鄭重承諾，中國將加大力度向國際社會供應原料藥；中國會努力維持原料藥的生產，保障全球產業鏈供應的安全和穩定。